Hyundai Perkenalkan Stargazer dan Layanan After Sales Baru di Bandung

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) melengkapi kehadiran Hyundai Stargazer dengan inovasi layanan after-sales terbarunya, yaitu 'Hyundai Hadir Untukmu' bagi pelanggan di Kota Kembang. Inovasi layanan Hyundai tersebut diperkenalkan melalui perhelatan Media Gathering yang berlangsung di dealer Hyundai Rancaekek Bandung.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2022 lalu, Stargazer melesat sebagai bintang baru keluarga yang diminati oleh konsumen di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kota Bandung. MPV berdesain futuristis ini menjadi model Hyundai terlaris saat ini, bersama dengan compact SUV Creta.

Head of Before Service Department HMID Putra Samiaji mengatakan, "Pelayanan maksimal serta rasa aman dan nyaman selalu kami coba berikan bagi para pelanggan sebagai bentuk komitmen kami. Kami pun sangat antusias untuk bisa memberikan hal tersebut bagi para pelanggan di Bandung dengan menyediakan layanan call center, 24 jam Hyundai Roadside Assistance, dan Hyundai Mobile Service untuk memberikan layanan after-sales Hyundai yang optimal di Bandung."

Hingga saat ini, jaringan dealer Hyundai telah mencapai 126 dealer dari Aceh hingga Papua, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan atas kebutuhan layanan after-sales Hyundai yang mencakup ketersediaan suku cadang. Hyundai menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia yang didukung oleh fasilitas Hyundai Parts Center seluas 1,2 Ha yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, yang mampu menyimpan lebih dari 30.000 items.

Head of Parts Department HMID Tony Hadianto menambahkan, "Sejalan dengan komitmen kami dalam memperhatikan seluruh detail di tiap produk, kami pun selalu memastikan kualitas layanan after-sales kami untuk menjamin kenyamanan para pelanggan kami. Melalui komitmen dalam mengembangkan infrastruktur pendukung, setiap pelanggan Hyundai tidak perlu khawatir akan ketersediaan suku cadang asli Hyundai di seluruh jaringan dealer di Indonesia."

Pelanggan Hyundai di Bandung dapat mengunjungi dealer Hyundai Rancaekek yang berlokasi di Jl Bojongloa RT 02/RW 01, Bojongloa Rancaekek, Bandung, Jawa Barat untuk mendapatkan layanan penjualan, fasilitas servis, hingga suku cadang atau layanan 3S yang telah terintegrasi dengan program Click-to-Buy (CTB).

Dealer tersebut juga menyediakan dua AC Charging Station bagi pelanggan mobil listrik yang ingin mengisi daya mobilnya untuk aktivitas sehari-hari. Dealer ini juga dilengkapi working bay yang didukung oleh teknisi terlatih dengan standar global untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Memantapkan jaring pemasaran di Bandung, HMID juga menaruh perhatian yang sama besarnya terhadap penguatan layanan penjualan dan after sales setempat melalui 6 dealer 3S lainnya yang tersebar di berbagai penjuru Kota Kembang, yakni Hyundai Cihampelas di Jalan Cihampelas, Hyundai Soekarno Hatta dan Hyundai Leuwipanjang di Jalan Soekarno Hatta, Hyundai Ahmad Yani di kawasan Cihapit, Hyundai Pasteur di Jalan Dr Djunjunan, serta Hyundai Padalarang di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk memberikan peace of mind bagi pelanggan, HMID menyediakan ragam program yang membuat pengalaman berkendara lebih worry-free, termasuk bagi pelanggan di Bandung. Dalam hal ini, Hyundai turut menghadirkan inovasi layanan after-sales terbarunya, yaitu Hyundai Hadir Untukmu, yang terdiri dari Hyundai Owner Assurance Program dan Hyundai Service Hadir Untukmu yang mampu meningkatkan kenyamanan kepemilikan kendaraan bagi pelanggan.

Hyundai melakukan pembaharuan program jaminan dengan lima manfaat melalui Hyundai Owner Assurance Program yang berlaku untuk pelanggan yang memiliki Hyundai Creta dan Stargazer pada 2023.

Mulai dari New Stargazer Replacement Guarantee berupa jaminan penggantian mobil baru jika Stargazer mengalami kerusakan, minimal 65%. Kemudiana Resale Value Guarantee berupa jaminan harga jual kembali Stargazer senilai 70% dari harga pembelian apabila pelanggan hendak melakukan trade in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ke-3 kepemilikan.

Berikutnya, Payment Protection Program, berupa jaminan pelunasan pembiayaan selama masa tenor bagi pemilik Stargazer apabila mengalami kecelakaan, dan berlaku khusus untuk pelanggan Hyundai Finance. Lalu Customer Protection Program, berupa jaminan biaya perawatan medis bagi pengendara dan penumpang Stargazer apabila mengalami kecelakaan. Jaminan ini berlaku untuk maksimal 7 orang dengan biaya hingga Rp100 juta per individu. Program ini berlaku hingga 1 tahun setelah mobil diterima oleh pelanggan.

Ada pula Tire Protection Program, berupa jaminan penggantian biaya pembelian ban baru dengan tipe dan ukuran yang sama bagi pelanggan. Manfaat ini berlaku selama 1 tahun setelah serah terima kendaraan dan diberikan bila ban yang rusak akibat kecelakaan sudah tidak dapat digunakan lagi.