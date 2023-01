Menparekraf Dukung NMAA Boyong Produk Aftermarket Lokal Unjuk Gigi ke Jepang 

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno menyatakan dukungannya pada gelaran seri pertama OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2023 (OLX Autos IMX 2023) yang berlangsung di pameran modifikasi dan aftermarket Osaka Automesse ke-26 di Jepang pada 10-12 Februari 2023 mendatang.

Dalam acara yang bertajuk 'The Weekly Brief with Sandiaga Uno', Senin (30/1), Sandiaga mengatakan industri modifikasi Indonesia memiliki potensi besar berkat kreativitas para produsen aftermarket dan bengkel spesialis.

"Seiring berkembangnya kultur modifikasi di Indonesia, saya ditugaskan oleh pak presiden Jokowi mengajak asosiasi dan acara modifikasi agar bersama-sama memajukan industri otomotif terutama parts aftermarket," kata Sandi.

Lebih lanjut, Menparekraf RI Sandiaga Uno juga berharap industri otomotif khususnya di sektor modifikasi dapat mendorong kegiatan ekspor. Kegiatan serupa perlu terus didukung secara simultan sebagai wadah untuk menunjukan kreativitas, serta mendorong industri otomotif untuk berkembang tiap tahunnya.

“Kami mengamati kreativitas industri otomotif Indonesia ini luar biasa. Bahkan, sudah bisa disandingkan dengan karya modifikator internasional. Untuk itu, pentingnya terus membangun kolaborasi demi meningkatkan potensi komersialisasi dari industri modifikasi itu sendiri sehingga dapat berpengaruh terhadap terbukanya lapangan kerja dan inovasi produk berkualitas,” ujar Sandi

Dalam seri pertama OLX Autos IMX 2023 ini akan melibatkan brand aftermarket dan lifestyle yang menampilkan kreasi terbaiknya di hadapan publik otomotif Osaka Automesse 2023.

“Seri pertama OLX Autos IMX 2023 di Osaka Automesse menjadi pembuka rangkaian event satu tahun penuh sampai acara puncak di 29 September sampai 1 Oktober 2023 mendatang. Nantinya kita akan bagi menjadi beberapa series. Khusus seri pertama, keterlibatan para kreator aftermarket di Osaka Automesse bertujuan memperkenalkan karya terbaik kreator modifikasi Indonesia untuk membuka peluang memajukan produk lokal di pasar internasional," jelas Founder National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dan IMX Project Director Andre Mulyadi.

NMAA mengikutsertakan produk brand aftermarket dan lifestyle dalam tiga hari gelaran pameran di INTEX Osaka, Makuhari Messe, Jepang mulai dari produk lampu dari Yoong Motor, Saber Industries dan Osram Indonesia; produk cat Belkote Paints; brand velg lokal DNZ Wheels dan Turbo Bastard; spesialis modifikasi lampu Lumens Light, produk stiker Max Decal; spesialis interior Vertue Concept; bengkel modifikasi ProRock Jakarta; serta kolaborasi NMAA dengan produk apparel Hammerstout. (S-4)