Honda Amerika Manfaatkan Teknologi Virtual Reality

HONDA memanfaatkan teknologi Virtual Reality (VR) canggih untuk mengembangkan desain produknya mulai dari Honda Pilot TrailSport hingga model mobil listrik terbarunya yaitu Honda Prologue EV di Amerika Serikat (AS). Di American Honda Motor Co Inc, para desainer mulai memanfaatkan Teknologi VR saat pandemi yang membatasi pertemuan orang-orang.

Teknologi Virtual dan Augmented Reality dianggap sebagai jembatan yang dapat menghilangkan batasan ruang dan waktu. Honda Prologue yang akan menjadi mobil SUV listrik pertama dari Honda merupakan model pertama yang dirancang melalui teknologi visualisasi VR. Para desainer Honda menggunakan teknologi VR dalam melakukan evaluasi warna, bahan hingga memvisualisasikan trim secara keseluruhan.

"Tim desain Honda menggunakan teknologi VR untuk memvisualisasikan model Honda Prologue dimana teknologi ini mempercepat kolaborasi antara tim styling Honda yang berada di Amerika Serikat dan Jepang. Penggunaan teknologi ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan kemampuan teknis VR, dan kami sangat bersemangat untuk menggunakan teknologi ini dalam pengembangan produk Honda di masa depan," beber VR Technology Leader Honda Design Studio Mathieu Geslin di California, AS, Selasa (31/1).

Penggunaan teknologi VR dalam pengembangan produk Honda sudah direncanakan sejak enam tahun lalu. Para desainer Honda mengeksplorasi, menguji dan memvalidasi teknologi ini untuk menemukan cara baru yang efisien dalam menciptakan produk yang lebih baik.

Walaupun kemajuan teknologi VR sangat membantu para desainer, penggunaan teknologi VR dalam membuat suatu produk tidak dapat menghilangkan sentuhan langsung secara fisik dan emosi dari desainer.

Sebagai langkah ke tujuan globalnya untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk dan aktivitas perusahaan pada 2050, Honda berencana untuk memperkenalkan 30 kendaraan listrik baru secara global pada 2030, dengan volume penjualan global sebanyak 2 juta unit.

Di Amerika Utara, Honda telah menetapkan garis waktu untuk pengenalan EV hingga 2030 dan pada akhirnya menjadi 100% penjualan mobil tanpa emisi pada 2040. (S-4)