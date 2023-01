Suzuki Gelar Promo Gemerlap Awal Tahun

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar promo bertajuk 'Gemerlap Awal Tahun' sepanjang Januari 2023 bagi konsumen yang melakukan pembelian mobil Suzuki, seperti All New Ertiga, XL7, S-Cross, Baleno, dan New Carry Pick Up. Dalam promo ini konsumen berkesempatan mendapat beragam keringanan serta hadiah langsung berupa logam mulia hingga sepeda motor Suzuki.

“Seluruh calon konsumen yang melakukan transaksi selama bulan Januari 2023 akan berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia untuk transaksi All New Ertiga, XL7, S-Cross, Baleno dan juga berkesempatan mendapatkan motor Suzuki untuk transaksi New Carry,” ungkap Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy Murdoko, Rabu (18/1).

Bagi calon konsumen yang akan membeli mobil penumpang seperti All New Ertiga, XL7 dan Baleno akan berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia. Ada pula tambahan cashback Rp3 Juta untuk Suzuki XL7 dan cashback hingga Rp4 Juta apabila calon konsumen melakukan tukar tambah Suzuki All New Ertiga dan Suzuki Baleno transmisi Manual melalui Auto Value.

Selain hadiah langsung, calon konsumen yang melakukan pembelian All New Ertiga, XL7 dan Baleno akan mendapatkan promo uang muka sebesar 10%, bunga kredit rendah, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Khusus untuk model S-Cross, calon konsumen cukup memberikan Total Down Payment (TDP) sebesar 15%, mendapatkan bunga kredit rendah dan pilihan tenor hingga 7 tahun.

Bagi para pelaku bisnis atau wirausahawan yang akan membeli New Carry Pick Up, kesempatan mendapatkan hadiah langsung sepeda motor Suzuki dan keuntungan lainnya seperti uang muka rendah, potongan angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun.