Honda Brio Paling Diminati di Indonesia Sepanjang 2022

Honda Brio berhasil menjadi mobil dengan angka penjualan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2022, setelah mencatat penjualan wholesales sebanyak 61.025 unit.

"Kami bersyukur bahwa permintaan untuk Honda Brio terus tinggi di sepanjang tahun 2022 lalu, sehingga kami berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi di kedua pabrik kami untuk Honda Brio," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy dalam keterangannya, Senin (16/1).

Pencapaian tersebut didukung tingginya permintaan konsumen terhadap model ini, yang mendorong Honda untuk memprioritaskan produksinya bagi Brio di tengah keterbatasan pasokan microchip yang masih terus berdampak terhadap pasokan mobil Honda.

Penjualan wholesales Honda Brio meningkat 36 persen dibanding tahun 2021. Sementara secara ritel, penjualan Honda Brio tercatat sebanyak 60.532 unit pada 2022, yang juga lebih tinggi 34 persen dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun dengan pencapaian penjualan tersebut, masih tingginya permintaan konsumen dan keterbatasan pasokan akibat kelangkaan chip membuat kondisi inden untuk Honda Brio masih terjadi di Indonesia.

"Kami juga menyadari bahwa keterbatasan pasokan komponen membuat kami belum dapat sepenuhnya memenuhi permintaan konsumen hingga saat ini, dan kami akan terus berusaha untuk dapat secepat-cepatnya memenuhi seluruh permintaan dari konsumen untuk Honda Brio dan model-model Honda lainnya di tahun ini," kata Billy.

Secara total, Honda menutup tahun 2022 dengan catatan penjualan ritel sebesar 125.411 unit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Selain Honda Brio, produk-produk seperti All New HR-V, All New BR-V, dan New Honda CR-V memberikan kontribusi signifikan terhadap total penjualan Honda.

Di sepanjang tahun 2022, All New Honda HR-V terjual 23.859 unit, diikuti All New Honda BR-V sebanyak 23.583 unit, dan New Honda CR-V sebesar 7.571 unit. Sementara itu produk SUV kecil terbaru dari Honda yaitu Honda WR-V sudah mencatatkan penjualan ritel pertamanya sebesar 631 unit.

Produk Honda lainnya yaitu Honda City Hatchback RS berhasil terjual sebesar 6.496 unit, diikuti oleh New Honda Mobilio 1.151 unit, New Honda Odyssey 32 unit serta lini mobil sedan Honda yaitu All New Honda Civic RS 683 unit, All New Honda City 585 unit, New Honda Accord 287 unit dan New Honda Civic Type R 1 unit. (Ant/OL-12)