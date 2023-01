Mercedes-Benz Ungkap Pencapaian Sepanjang 2022

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mancatatkan penjualan 3.184 unit mobil penumpang sepanjang 2022, atau meningkat 26% dibandingkan penjualan tahun sebelumnya, sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di antara luxury brand otomotif di Indonesia.

Kontribusi penjualan terbesar disumbang oleh model GLC, C-Class dan E-Class. Selain itu, selama berlangsungnya Mercedes-EQ SPACE dari 9 Desember 2022 – 8 Januari 2023, lebih dari 100 unit EQS dan EQE telah dipesan oleh pelanggan di Indonesia.

Menurut President Director MBDI Choi Duk Jun, awal tahun lalu perusahaan menyampaikan komitmen untuk meluncurkan 10 model baru dan telah sukses diwujudkan. diawali peluncuran varian terbaru dari Mercedes-Benz GLC dengan penjualan terbanyak, yaitu GLC 200 Night Edition. Setelah itu hadir The All New C-Class di pertengahan tahun dan menjadi model andalan secara global dan di Indonesia, yang juga merupakan salah satu model terlaris.

"Kami pun mengakhiri tahun 2022 dengan sangat kuat, di mana kami mendirikan Mercedes-EQ SPACE untuk peluncuran lini kendaraan listrik pertama dari Mercedes-Benz di Indonesia, Mercedes-EQ, yang terdiri dari The new EQS dan The new EQE. Tahun 2022 juga menjadi tahun yang istimewa untuk lini Top End Vehicles kami, di mana kami berhasil merakit kendaraan Mercedes-AMG secara lokal di pabrik kami di Wanaherang serta mencetak angka penjualan tertinggi untuk lini Mercedes-AMG dan Mercedes-Maybach. Keberhasilan Mercedes-Benz di tahun 2022 semakin membawa kami selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia,” papar Duk Jun, Jumat (13/1).

Dari 10 model yang diluncurkan oleh MBDI sepanjang 2022 terdiri dari: GLC 200 AMG Line Night Edition, E 200 Coupé AMG Line, V 250 Avantgarde Line, The All New C 200 AVANTGARDE Line, The All New C 300 AMG Line, The new CLS 350 AMG Line Coupé, The new Mercedes-Maybach S-Class, The new Mercedes Maybach GLS, The new EQS dan The new EQE.



Selain meluncurkan 10 model baru, MBDI juga berhasil meraih berbagai pencapaian sepanjang 2022 lalu. Diantaranya adalah merakit dua model Mercedes-AMG secara lokal di pabrik Wanaherang, Bogor, meraih penjualan Mercedes-AMG tertinggi sepanjang masa di Indonesia dengan peningkatan 83%, Penjualan Mercedes-Maybach tertinggi sepanjang masa di Indonesia dengan peningkatan 250%, dan Skor Customer Satisfaction Index 4.96 dari 5.0 untuk Sales dan After Sales.

MBDI juga meresmikan dua showroom dengan konsep ritel MAR2020 terbaru, membuka dua Certified Body and Paint Workshop baru, serta melebarkan area jangkauan Mobile Service Clinic and Sales event ke Cirebon, Malang dan Kota Baru Parahyangan



“Sepanjang tahun 2022, kami telah mengawali era elektrifikasi Mercedes-Benz di Indonesia dan berhasil mewujudkan berbagai pencapaian yang kami banggakan. Di tahun 2023 ini, kami akan kembali menghadirkan model-model terbaru dari lini kendaraan listrik Mercedes-EQ, serta akan terus menawarkan Best-Customer-Experience kepada semua pelanggan untuk bisa menggapai visi menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia,” tutup Duk Jun. (S-4)