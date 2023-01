Wuling Gelar Promo Awal Tahun

MENGAWALI kiprahnya di awal tahun, Wuling menggelar program bertajuk 'New Year, New Drive 2023' yang berlangsung sepanjang Januari 2023 secara nasional. Melalui promo ini, konsumen dapat dengan mudah memiliki lini produk Wuling melalui penawaran menarik mulai dari uang muka ringan, cicilan terjangkau, sampai dengan gratis biaya servis berkala.

"Kami menghadirkan program 'New Year, New Drive 2023' ini untuk menyambut tahun baru dengan harga spesial dan beragam penawaran menarik dari Wuling. Kami berharap di awal tahun ini konsumen semakin dimudahkan dalam memiliki produk Wuling impiannya untuk menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life'," jelas Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Rabu (11/1).

Salah satu produk unggulan Wuling, yakni Air ev, dapat dimiliki dengan uang muka yang ringan mulai Rp36 juta. Mobil listrik berdesain eksterior future-tech ini dapat dimiliki dengan cicilan ringan mulai dari Rp5.000.000.

Promo spesial ini juga tersedia untuk keluarga Almaz series. Untuk Almaz Hybrid ditawarkan dengan uang muka mulai dari Rp100 juta serta cicilan ringan mulai Rp8.000.000. Sementara Wuling Almaz RS, tersedia dengan uang muka mulai dari Rp30 juta dan cicilan mulai dari Rp9.000.000.

Terdapat pula promo menarik bagi dua lini MPV Wuling, yakni Cortez S dan New Confero. Cortez S ditawarkan dengan uang muka mulai Rp18.000.000 serta cicilan mulai dari Rp6.000.000. Sedangkan, New Confero dapat ditebus dengan uang muka mulai dari Rp8.000.000 dan cicilan mulai dari Rp4.000.000.

Selain itu, Wuling juga menggelar pameran di Makassar, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, dan Jakarta dengan menghadirkan ragam produk dan kegiatan test drive sepanjang Januari ini. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku untuk keseluruhan program 'New Year, New Drive 2023'.

Adapun lokasi dan waktu pameran Wuling 2023 adalah: Makassar di Nipah Mall Makassar (11-15 Januari), Summarecon Mall Bekasi (17-22 Januari), Summarecon Mall Serpong Tangerang (17-22 Januari), Ambarukmo Plaza Yogyakarta (25-29 Januari), dan Kota Kasablanka Jakarta (25-29 Januari). (S-4)