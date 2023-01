Honda Civic e:HEV dan Civic Type R Sabet Penghargaan

HONDA Civic e:HEV dan Honda Civic Type R meraih penghargaan Performance Car of the Year dari Japan Car of the Year 2022-2023. Penghargaan yang diraih oleh kedua model dari Honda Civic series ini merupakan yang pertama kalinya diraih oleh pabrikan mobil Jepang.

Civic e:HEV diluncurkan di Jepang pada Juli 2022 merupakan model Honda Civic pertama yang dikembangkan dalam versi e:HEV yang memadukan tenaga dari mesin injeksi segaris 2.0L dan juga tenaga yang berasal dari baterai. Civic e:HEV adalah model hybrid canggih yang tetap mempertahankan performa dasar Civic dan memberikan pengalaman yang menyenangkan saat dikendarai dan lebih ramah lingkungan.

Sementara Civic Type R diluncurkan di Jepang pada September 2022 dimana mobil balap Honda ini dikembangkan dengan tujuan untuk mencapai performa sport tertinggi yang menggabungkan kecepatan serta kenikmatan berkendara. Untuk mendukung performanya, Honda telah menyempurnakan mesin VTEC Turbo untuk mencapai peningkatan dalam output dan torsi, serta rasa berkendara yang menyenangkan.

"Civic e:HEV dikembangkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan Civic TYPE R dikembangkan dengan tujuan untuk menjadi mobil sport FF terbaik. Pada tahun 2022 lalu, TYPE R juga merayakan hari jadinya yang ke-30. Kami merasa senang menerima penghargaan bergengsi ini, terima kasih banyak," ungkap Manager Development Civic Series Honda Motor Co Ltd Tomoyuki Yamagami, dalam siaran resminya, Jumat (6/1)

Ajang penghargaan Japan Car of the Year merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Japan Car of the Year Executive Committee sebagai bentuk apresiasi terhadap industri otomotif roda empat di Jepang. (S-4)