IMG Gelar Pameran Sepeda Motor Listrik Alva One di Berbagai Pusat Perbalanjaan 

PT Ilectra Motor Group (IMG) secara konsisten memperkanalkan solusi mobilitas ramah lingkungan kepada masyarakat melalui pameran sepeda motor listrik Alva One di berbagai titik pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta dan Tangerang. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur motor listrik Alva One sekaligus merasakan langsung berkendara melalui aktivitas test ride.

Setelah unjuk gigi di Kawasan Ring Satu KTT B20 dan G20 di Bali, kini Alva hadir dengan membuka booth di Mall AEON BSD pada 12 Desember 2022 hingga 11 Januari 2023, di Blok M Plaza (19 -25 Desember 2022), dan di Botani Square Mall Bogor (26 Desember 2022 - 1 Januari 2023). Ini merupakan gelaran event Mall to Mall Alva yang sudah berkeliling di berbagai mall, terutama di kota Jakarta.

Chief Business Officer Alva Putu Yudha menyatakan gembira bisa lebih dekat dengan konsumen melalui gelaran Alva Mall to Mall, dimana para konsumen dapat langsung melihat dan mencoba motor listrik Alva One. Konsumen juga dapat berkomunikasi langsung dengan product specialist Alva untuk mengetahui beragam fitur Alva One.

"Pastinya ini merupakan kesempatan yang jangan sampai terlewatkan karena kami juga menawarkan promo menarik berupa hadiah jaket atau helm jika melakukan pre-order di mall AEON BSD, Blok M Plaza, ataupun Botani Square Mall Bogor, yang bisa dinikmati para konsumen di akhir tahun ini,” ujar Putu Yudha, Kamis (22/12).

Terkait dengan ramainya wacana pemberian subsidi terhadap pembelian motor listrik di tengah masyarakat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini pemerintah masih mempelajari lebih lanjut mengenai rencana pemberian subsidi kendaraan listrik.

Terkait hal itu, Putu Yudha mengaku pihaknya menyambut positif wacana pemerintah untuk mendorong semakin terbentuknya ekosistem mobilitas berbasis listrik saat ini dan perusahaan sedang menunggu detail teknis pelaksanaan dari pemberian subsidi

"Namun bagi para konsumen yang hendak membeli, jangan kuatir, silakan lanjutkan proses pemesanan. Kami menjamin bahwa jika memang ada perubahan kebijakan, maka kami akan memastikan bahwa konsumen kami akan memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya. (S-4)