MBDI Resmikan diler Mercedes-Benz CAR - Bintaro Berkonsep MAR2020

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meresmikan diler resmi mobil penumpang Mercedes-Benz terbaru, PT Cakrawala Automotif Rabhasa - Bintaro (CAR – Bintaro), yang berlokasi di Graha Paramita II, Jalan Boulevard Bintaro Blok F1 No. 2, Bintaro Jaya Sektor VII, yang menerapkan konsep ritel MAR2020.



CAR - Bintaro adalah diler pertama di Jabodetabek dan diler kedua di Indonesia yang menerapkan MAR2020, konsep ritel terintegrasi yang menanggapi kebutuhan individual setiap konsumen dan memenuhinya di lingkungan para konsumen.

MAR2020 adalah singkatan Bahasa Jerman dari 'Markenauftritt Retail' yang diartikan sebagai 'Penampilan Merek Retail'. Pengalaman brand baru di Mercedes-Benz telah berkembang dalam banyak cara untuk membawa peningkatan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyatakan bangga meresmikan CAR - Bintaro sebagai diler resmi Mercedes-Benz berstandar MAR2020, yang menandai perubahan besar dalam cara Mercedes-Benz mendekati ritel di Indonesia.

"Sesuai Best-Customer-Experience, kami berkomitmen untuk menjangkau dan melayani pelanggan dan calon pemilik mobil baru Mercedes-Benz di Bintaro dan wilayah sekitarnya. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami untuk bisa menjadi luxury brand yang paling dicintai di Indonesia," ujar Duk Jun, Rabu (14/12).

CAR - Bintaro memiliki luas lahan 4.000 meter persegi dengan luas showroom 922 meter persegi di lantai satu dan 807 meter persegi di lantai dua serta luas bengkel 2.291 meter persegi termasuk 8 work bays yang dapat dioptimalkan hingga 22 work bays. Area showroom menawarkan ruang untuk menampilkan 8 kendaraan secara permanen.

Sebagai diler resmi Mercedes-Benz MAR2020, CAR – Bintaro menerapkan beberapa konsep, antara lain: Personal assistance, Single customer experience for Sales and Customer Services, Seamless and flexible processes, Using space flexibly, Digitisation, dan Modular touchpoints.

Head of Region SEA II, Mercedes-Benz Sagree Sardien menjelaskan, secara regional, diler resmi CAR - Bintaro merupakan diler MAR2020 ke-sebelas di SEA II (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina), yang menjadikan Indonesia salah satu negara di SEA II dengan fasilitas MAR2020 terbanyak.

"Kami mulai membangun fasilitas MAR2020 di SEA II pada 2019, dan di 2022, kami telah membuka dua fasilitas di Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat penting, dan selama beberapa tahun terakhir, Mercedes-Benz telah menjadi brand yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya diler CAR - Bintaro, kami yakin Mercedes-Benz akan semakin berkembang di Indonesia," imbuh Sardien. (S-4)