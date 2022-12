MMKSI Gelar Mitsubishi Genuine Accessories Campaign

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan 'Genuine Accessories Campaign', yakni program penjualan menarik untuk aksesoris resmi model Mitsubishi Motors di Indonesia, selama periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Kampanye ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen untuk memudahkan para pengguna New Xpander, New Xpander Cross, dan Pajero Sport untuk meningkatkan tampilan kendaraannya dengan aksesoris resmi berstandar Mitsubishi Motors.

“ Konsumen dapat memanfaatkan penawaran menarik berupa diskon 30% untuk pembelian aksesoris untuk model Mitsubishi New Xpander dan Pajero Sport serta diskon 20% untuk model New Xpander Cross. Selain itu, konsumen juga dapat memaksimalkan manfaat dari program Genuine Accessories Campaign dengan berpartisipasi dalam platform sosial media MiMate,” Ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, Sabtu (10/12).

Dalam program ini, pemilik New Xpander dapat membeli Airdam Package, Aero Package, Aero Plus Package dengan diskon hingga 30% plus suvenir gratis. Sementara untuk konsumen New Xpander Cross bisa mendapatkan Sporty Package dan Adventure Package dengan diskon sebesar 20%. Sedangkan pemilik Pajero Sport bisa membeli Aero Package dan Aero Plus Package dengan diskon harga hingga 30%, plus Tumbler gratis.



Program Accessories Affiliate Melalui MiMate

Sebagai dukungan MMKSI terhadap konusmen Mitsubishi Motors dalam penggunaan dan partisipasi dalam platform MiMate di aplikasi MMID, kali ini MMKSI menghadirkan program Accessories Affiliate Program dimana para pengguna Mitsubishi Motors dapat merekomendasikan produk aksesori resmi Mitsubishi Motors kepada rekan dan konsumen lainnya melalui MiMate.

Konsumen yang disarankan untuk membeli produk aksesoris Mitsubishi Motors akan mendapatkan voucher E-Commerce 'Mitsubishi Motors Official store' senilai Rp200.000, serta untuk konsumen yang menyarankan akan mendapatkan voucher Go Pay senilai Rp100.000 dan E-Commerce 'Mitsubishi Motors Official store' Rp200.000 saat berhasil melakukan pembelian, dengan syarat & ketentuan yang berlaku.

Konsumen yang tertarik untuk memperoleh manfaat dari penawaran pada kampanye kali ini, dapat menghubungi diler resmi Mitsubishi Motors terdekat maupun customer service MMKSI. Informasi lokasi serta kontak dealer dapat diakses melalui website resmi MMKSI https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer maupun melalui mobile apps My Mitsubishi Motors ID. (S-4)