New Hilux GR Sport bukan Sekadar Tempel Emblem

SEBAGAIi komitmen dalam menghadirkan Joy of GAZOO Racing (GR) ke seluruh masyarakat Indonesia, PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi memasarkan New Hilux GR Sport setelah sempat tampil perdana di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada Agustus silam.

Kedatangan New Hilux GR Sport melengkapi line-up GR Sport menjadi 6 model di Indonesia untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang ingin tampil lebih, diperkuat peningkatan performa, safety, dan kualitas berkendara sebuah D-Cab untuk mobilitas perkotaan dan sebagai off-roader.

“New Hilux GR Sport merupakan implementasi komitmen Toyota untuk menghadirkan ever-better cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond. Semangat continuous improvement sebagai DNA Motorsport TOYOTA GAZOO Racing (TGR) diaplikasikan pada New Hilux GR Sport sehingga membuat penampilannya menjadi semakin sporty dan tangguh, serta dilengkapi dengan performa mesin yang lebih bertenaga dan driving experience yang sporty. Dilindungi oleh safety features yang lebih advance dan lebih lengkap, New Hilux GR Sport merupakan pilihan terbaik bagi para off-road-sportscar enthusiast,” kata Vice President Director TAM Henry Tanoto, Rabu (7/12).

Point of interest pertama hadir dari area eksterior yang di-upgrade dengan penyematan beberapa ornamen khas GR Sport. Grille trapezoidal tampak klasik dengan sentuhan tulisan TOYOTA seperti pada All New Land Cruiser GR Sport. GR Side Plate di bagian bawah tampak modern berkat kombinasi body color dan black gloss, diperkuat oleh front bumper extension dan fog bezel.

GR Sport Alloy Wheel berdiameter 18 inch semakin memperkuat karakternya, dipertegas oleh over fender tebal di atas roda depan dan belakang. Pada area bak mobil, dipasang GR Sport Bar berwarna black glossy dengan Shark Fin Antenna di atasnya. Di belakang, terdapat GR Tape Stripe, GR Badge, dan Rear Bumper Side Bar dilabur warna black glossy.

Bagian interior terdapat GR Sport Type Seat dengan kombinasi bahan suede, genuine, dan synthetic leather. Sulaman logo GR di head rest terlihat eksklusif yang serasi jahitan berbeda warna dari seat cover. Steering wheel terdiri atas 2 bagian berbahan kulit halus dan bergurat, mendapatkan aksen GR Red Leather Center Mark Addition, bersanding bersama new bezel, GR Emblem, dan paddle shift.

Performanya ditingkatkan melalui penyematan mesin diesel 1GD-FTV 3.000 cc 4-silinder yang sanggup menghasilkan tenaga 204 PS pada 3.000-4.000 rpm dan torsi 500 Nm pada 1.600-2.800 rpm dengan standar emisi EURO-4. Sebagai perbandingan, Hilux V Type memakai diesel engine 2GD-FTV 2.400 cc 4-silinder bertenaga 149 PS pada 3.400 rpm dan torsi 400 Nm pada 1.600-2.000 rpm.

Distribusi tenaga disalurkan ke seluruh roda via transmisi otomatis 6-speed dengan sequential shift dan paddle shift, pertama pada produk Double Cabin di Indonesia. Suspensi juga dibuat lebih rigid lewat penggunaan MONO-Tube Type Shock Absorber untuk menyajikan feeling kemudi dengan citarasa race car. Sporty D-Cab ini juga dilengkapi GR Brake dengan GR Red Color Paint with GR Brand Mark.

Fitur keselamatannya didukung teknologi Toyota Safety Sense 2.0, yang terdiri dari Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), dan Lane Departure Alert (LDA). Serta fitur keamanan berkendara lain seperti Panoramic View Camera. Rear Cross Traffic Allert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Assist Control (HAC), Downhill Assist Control (DAC), Trailer Sway Control (TSC), Rem ABS + EBD, dan Emergency Brake Signal (EBS) untuk memberikan perlindungan terbaik kepada penumpang. (S-4)