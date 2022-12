 Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan Mobil Listrik Perdana EQS dan EQE 

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV) Mercedes-EQ perdananya di Indonesia yaitu the new EQS dan the new EQE di Mercedes EQ-SPACE, Senayan City, Kamis (8/12). Mercedes EQ-SPACE terbuka untuk umum selama satu bulan mulai 9 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyampaikan, perusahaannya sangat mementingkan keberlanjutan (sustainability) dengan visi menghadirkan rangkaian kendaraan bebas emisi yang dikenal sebagai Mercedes-Benz Ambition 2039 dengan ambisi menjadi carbon neutral pada 2039.

"Lini Mercedes-EQ merupakan wujud nyata dari Ambition 2039 dan kami sangat senang akhirnya lini kendaraan listrik kami pun hadir di Indonesia," imbuh Choi Duk Jun di Jakarta, Kamis (8/12).

The new EQS

The new EQS menjadi kendaraan listrik pertama dalam kelas mobil mewah sejajar dengan Mercedes-Benz S-Class. The new EQS tersedia dalam varian EQS 450+ Electric Art dan EQS 450+ AMG Line.

Dengan kapasitas baterai 107,8 kWh, EQS mampu menjelajah sejauh 770 km dalam satu kali pengisian, terjauh di antara kendaraan listrik mana pun di dunia. Untuk mengisi baterai hingga penuh membutuhkan 10 jam menggunakan Wallbox 11kW dan pengisian dari 10% ke 80% selama 45 menit menggunakan DC fast charging system.

Kenyamanan berkendara didukung suspensi udara AIRMATIC. Ada juga Panoramic sliding sunroof yang dapat dioperasikan melalui perintah suara. Kemudian ada Sistem audio Burmester 3D surround sound, dan MBUX Interior Assistant. EQS juga dibekali lampu digital 1,3 juta pixel per headlamp dan Ultra Range High Beam berjarak 650 meter lengkap dengan Adaptive High Beam Assist Plus.

EQS 450+ AMG Line

Khusus EQS 450+ AMG Line, terdapat MBUX Hyperscreen, berupa layar melengkung yang menjangkau dari satu sisi ke sisi lainnya, yang terdiri dari tiga layar OLED berukuran 12,3 inci (layar pengemudi), 17,7 inci (layar tengah) dan 12,3 inci (layar penumpang depan) serta dilapis oleh satu penutup kaca yang membuat ketiga layar tergabung menjadi satu.

Layar glass display terbesar di jajaran kendaraan Mercedes-Benz ini telah dilengkapi dengan kendali sentuh intuitif dengan haptic feedback dan force feedback.

Fitur lainnya adalah Front bumber AMG, Roda AMG multi-spoke berbahan light-alloy dengan ukuran 21 inci, dan roda kemudi sport multifungsi berbahan nappa leather dengan bentuk flat bottom

The new EQE

The new EQE 350+ Electric Art merupakan executive saloon yang dilengkapi fitur-fitur esensial yang tersedia pada model EQS. Kapasitas baterai EQE mampu menjalankan kendaraan hingga 660km dengan satu kali pengisian baterai.

Fitur yang ditawarkan The new EQE diantaranya, layar pengemudi berkukuran 12,3 inci dan layar tengah berukuran 12,8 inci, pelek 5-twin-spoke 20 inci berbahan light-alloy, Panoramic sliding sunroof, digital light, THERMOTRONIC automatic climate control dengan 4 zona iklim, dan Sistem audio Burmester® 3D surround sound.

Fitur-fitur keamananannya terdiri dari: PRE-SAFE® System; DISTRONIC Active Distance Assist; Active Lane Keeping Assist; Adaptive High Beam Assist Plus; dan Tire Pressure Monitoring System

The new EQS dan the new EQE sudah tersedia di diler resmi Mercedes-Benz dengan harga off the road senilai Rp3,41 miliar untuk EQS 450+ AMG Line, Rp2,984 miliar untuk EQS 450+ Electric Art, dan Rp2,215 miliar untuk the new EQE 350+ Electric Art. (S-4)