Mengintip Strategi Citroën di Indonesia

PABRIKAN mobil asal Prancis, Citroën menyatakan komitmen untuk berkiprah di pasar Indonesia. Mereka akan memulai memasarkan beragam produk unggulan dan andalan mulai 2023 melalui anak perusahaan Indomobil Group, PT Indomobil Wahana Trada (IWT).

Sejak hadir pertama kali pada 1919, Citroën banyak menelurkan inovasi, mulai dari penggunaan rubber engine mounting untuk meredam getaran mesin pada 1932, dilanjutkan penggunaan monocoque body dan penggerak roda depan pada 1934.

Puncaknya, pada 1954, Citroën memperkenalkan teknologi hydropneumatics suspension, yang dilengkapi self levelling. Teknologi ini memungkinkan Citroën dikendarai hanya dengan satu roda belakang, alias tiga roda.

Suspensi revolusioner ini jkuga mampu menyajikan pengalaman 'mengendarai karpet terbang'. Bahkan produsen mobil mewah sekelas Rolls-Royce pernah belajar dari Citroën untuk bisa menciptakan suspensi yang nyaman.

Selain memperkenalkan rem cakram modern pada 1955, Citroën juga memperkenalkan teknologi adaptive headlight pada 1967 dengan teknologi yang diberi nama swiveling headlamps. Pada 2005 Citroën memperkenalkan teknologi start & stop pada Citroën C3. Teknologi ini mampu mereduksi konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 secara signifikan.

Strategi Baru Citroën

Saat mengumumkan kehadirannya di Indonesia pada Oktober 2022 lalu. Citroën menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan tagline 'Dare-to-Care' (Berani Peduli), yang menjabarkan tiga nilai brand yang diusung perusahaan, yaitu Human, Care & Audacity.

HUMAN – Citroen is Progress Accessible to All

Selain menghadirkan kendaraan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, Citroën berjanji untuk memberikan kemudahan dalam proses kepemilikan mobil Citroën yang dapat dilakukan secara on-line mulai dari pemesanan kendaraan hingga penerbitan e-quotation bagi pelanggan. Citroën juga menyiapkan aplikasi My Citroën untuk loyalty program yang memberikan kemudahan dalam pelayanan purna jual bagi pelanggan.

“Citroën sangat percaya bahwa mobilitas harus dapat diakses oleh semua orang dan kami ingin menawarkan lebih banyak pilihan yang memberikan kebebasan mobilitas kepada masyarakat Indonesia.” ujar CEO Citroën Vincent Cobée.

CARE - Citroën Experience is Well Being

Citroën menjanjikan 'worry-free experience' yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi pelanggan guna memberikan ketenangan pikiran dan kenyamanan dalam memiliki mobil Citroën.

Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, Citroën advisors selalu siap untuk membantu mencari solusi terbaik bagi pelanggan. Interaksi dapat dilakukan langsung saat terjadi masalah pada kendaraan dengan menghubungi layanan call center 24 jam, Roadtrip Assistance serta bantuan perbaikan kendaraan yang dipandu langsung melalui hubungan telepon (telemaintenance).

AUDACITY - Citroën Dares to Better How We Move

Citroën berani untuk selalu berinovasi dalam mobilitas masyarakat termasuk para pelanggan di Indonesia. Melalui berbagai terobosan dalam pengembangan teknologi dan desain, Citroën menghasilkan mobil-mobil konsep yang unik dan terkini serta menawarkan produk-produk yang didesain untuk kenyamanan yang maksimal dengan kualitas yang terbaik.

“Sesuai dengan tiga nilai utamanya, kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberanian, Citroën berkomitmen untuk memberikan pengalaman layanan digital bagi pelanggan dengan memberikan solusi cerdas melalui inovasi produk dan teknologi," tutur Brand Development Manager Indomobil Group Stefan Hutahayan. (S-4)