Toyota Kembali Dukung Seminar Nasional 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia di ITB

TOYOTA Indonesia kembali mendukung rangkaian Seminar 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia yang memasuki tahap keempat. Seminar yang gelar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis (1/12) ini mengusung tema' Strategi Transisi Pengembangan xEV Menuju NZE dan Manajemen Unit in Operation (UIO) di Indonesia'.

Seminar series ke-4 ini memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan civitas akademia, mahasiswa generasi muda, dan masyarakat bahwa kontribusi teknologi elektrifikasi dengan pendekatan multi-pathway sesuai kebutuhan konsumen yang beragam dan strategi manajemen UIO (Unit in Operations) yang ada, sangat berperan penting dalam mereduksi emisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). Bersama dengan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), strategi transisi dan manajemen UIO merupakan bagian integral dan kunci keberhasilan untuk mencapai NZE di Indonesia.

Seminar ini dihadiri Staf Khusus MenKo Perekonomian Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan Ir I Gusti Putu Surya Wirawan, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Ir Warih Andang Tjahjono MT, Civitas Akademika Para Pengajar ITB Prof Dr Ir Drajad Irianto MEng dan Dr Ir Agus Purwadi MT, dan Dr Indra Chandra Setiawan ST MT dari Toyota Daihatsu Engineering Manufacturing Co Ltd (TDEM). Sementara Rektor ITB Prof Ir Reini Wirahadikusumah MSCE PhD membuka kegiatan ini secara virtual.

Era elektrifikasi menjadi suatu keniscayaan bagi industri otomotif nasional sebagai upaya nyata untuk mengatasi kekhawatiran global, akan terjadinya perubahan iklim sebagai dampak dari peningkatan emisi karbon (CO2).

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kembali komitmennya dengan meningkatkan target penurunan emisi karbon hingga 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional), dan sebesar 43,20% melalui dukungan dari internasional (conditional) untuk mencapai Net-Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, seperti yang tertulis pada Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050).

Toyota Indonesia berkomitmen untuk menyediakan semua teknologi elektrifikasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan beragam kendaraan berteknologi elektrifikasi yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) hingga Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) sehingga semakin banyak masyarakat pengguna kendaraan beroda empat yang dapat turut berkontribusi menurunkan emisi karbon.

Toyota Indonesia sebelumnya telah mendukung tiga penyelenggaraan Seminar Nasional di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan tema besar: 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia Mewujudkan NZE di Indonesia di tiga lokasi universitas.

Penyelenggaraan pertama di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada 25 Mei 2022 yang mengangkat tema 'Komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission, Kontribusi Masing-Masing Sektor dan Tantangannya', kemudian di Universitas Udayana (UNUD) Bali (27 Juli 2022) bertema “Bali untuk Pariwisata Hijau & Berkelanjutan Menuju Net Zero Emission di Indonesia”, dan di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (11 Oktober 2022) bertemakan 'Transisi Energi Baru Terbarukan Menuju Net Zero Emission (NZE) dan Tantangannya'.

“Kehadiran rangkaian seminar nasional ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan era elektrifikasi dan mendorong terciptanya strategi yang komperhensif guna mengakomodir beragamnya kebutuhan kendaraan elektrifikasi yang lengkap dan ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan tujuan menurunkan emisi karbon dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bob Azam.

Rencananya, rangkaian seminar nasional ini akan berlanjut di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Indonesia (UI). (S-4)