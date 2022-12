PT HPM Mulai Produksi Massal Honda WR-V di Indonesia

PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal pertama Honda WR-V. Hal itu ditandai dengan seremoni yang diadakan di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/12).

Produksi pertama dari Honda WR-V ini sekaligus menandai dimulainya pengiriman model terbaru Honda ini ke diler-diler resmi Honda di seluruh Indonesia.

President Director PT HPM Kotaro Shimizu mengatakan, pihaknya bangga karena Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan dan memproduksi Honda WR-V.

"Kami percaya, fasilitas produksi Honda Indonesia yang memiliki standar kualitas tinggi dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen di Indonesia dan internasional di waktu mendatang," ungkap Shimizu dalam keterangan resmi, Kamis (1/12).

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2 November lalu, Honda WR-V disambut antusias oleh konsumen di Indonesia. Angka pemesanan saat ini telah mencapai lebih dari 1.500 unit dari seluruh Indonesia.

Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V, dan All New Honda BR-V.

Sebagai bagian dari lini SUV Honda, Honda WR-V juga dibekali karakter yang menjadi ciri khas SUV Honda lainnya seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih.



Lebih dari itu, Honda WR-V dirancang dengan gaya yang lebih sporty dan berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan model lain di kelasnya.

Sebelum diluncurkan, Honda WR-V telah melalui serangkaian riset terhadap konsumen dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi tersebut, Honda kemudian merancang sebuah mobil yang menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia, khususnya di segmen anak muda dan keluarga muda.

Mereka dinilai menginginkan sebuah SUV berukuran compact yang cocok untuk perkotaan maupun sub-urban, memiliki desain stylish dan sporty, performa bertenaga dan fitur yang canggih.

Dengan dimulainya produksi massal ini, Honda WR-V menambah jumlah model yang diproduksi di Pabrik PT HPM di Indonesia, antara lain Honda Brio, All New Honda HR-V, All New Honda BR-V, Honda City Hatchback RS, Honda CR-V, dan Honda Mobilio.

Produksi Honda WR-V dilakukan dengan menerapkan standar produksi berkualitas tinggi, serta berbagai teknologi terbaru yang diadopsi dari produksi model-model unggulan sebelumnya.

Pabrik PT HPM di Karawang berdiri di atas lahan 51,52 hektare dan memiliki berbagai fasilitas produksi dengan standar kualitas tinggi. Selain untuk memenuhi permintaan di pasar otomotif Indonesia, beberapa model dan komponen yang diproduksi di pabrik ini juga telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia.

Sejak pertama kali melakukan ekspor pada April 2019, PT HPM berhasil mengekspor, antara lain Honda Brio sebanyak 22.680 unit dan All New Honda BR-V sebanyak 2.941 unit sejak Maret 2022. (OL-16)