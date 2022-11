Chery Resmi Luncurkan SUV Tiggo 7 dan 8 Pro

PT Chery Motor Sales Indonesia (CSI) resmi menjual dua produk SUV terbaru mereka yaitu Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro di Tanah Air. Kedua jajaran SUV ini diyakini mampu memikat konsumen di pangsa pasar premium SUV.

“Kami telah mempelajari pasar SUV premium dan melihat apa yang harus ditawarkan kepada konsumen, yaitu keunggulan teknologi yang diterapkan di semua fitur sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara yang maksimal,” ujar Presiden Director PT Chery Motor Indonesia (CMI) Shawn Xu dalam acara peresemian Tiggo Pro Series yang berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (23/11).

Chery Tiggo 7 Pro, merupakan SUV 5-seater yang ditawarkan kepada konsumen Tanah Air dengan tiga varian. Paling murah adalah varian Comfort yang dibanderol Rp368,5 juta, kemudian Luxury Rp398,5 juta, dan Premium Rp 428,5 juta, plus Premium Two Tone Rp433,5 juta. Chery Tiggo 7 Pro dibekali mesin 1.500 cc turbo yang memiliki tenaga maksimum 155 hp dan torsi maksimum 230 Nm yang disalurkan ke roda depan via transmisi CVT.

Sementara Chery Tiggo 8 Pro hadir dalam format SUV berkonfigurasi tujuh tempat duduk dan dijual dengan harga lebih tinggi dari Tiggo 7 Pro yakni Rp 518,5 juta untuk tipe Luxury dan Rp548,5 juta untuk tipe Premium. Tiggo 8 Pro memiliki mesin mesin 2.000 cc TGDI generasi ketiga yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 250 hp dan torsi 400 Nm.

Dengan kenyamanan dan fitur modern yang disematkan kepada dua mobil SUV asal negeri Tiongkok tersebut, Chery amat yakin Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro akan memimpin pasar SUV. Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro varian tertinggi telah dilengkapi fitur ADAS (Advanced Driving Assistant System) yang terdiri atas Lane Departure Warning (LDW), Blind Spot Detection (BSD), Door Open Warning (DOW), Rear Cross Traffic Allert (RCTA), Adaptive Cruise Control (ACC), Front Colition Warning (FCW), Autonomous Emerging Braking (AEB), hingga Traffic Sign Recognition (TSR).

"Kami meyakini Chery Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro dapat memenuhi selera masyarakat pecinta SUV premium di Indonesia," ungkapnya. (S-4)