Meriahkan Peluncurkan Innova Zenix, TAF Gelar Customer Gathering di PIK hingga 4 Desember

PERUSAHAAN Pembiayaan untuk mobil Toyota, Daihatsu, Lexus dan Pembiayaan Multiguna, PT Toyota Astra Financia Service (TAF) bersama 4 (empat) diler resmi Toyota untuk area DKI Jakarta dan Sekitar antara lain AUTO 2022, Plaza Toyota, Tunas Toyota, dan Astrido Toyota, mengadakan acara customer gathering hasil kolaborsi bersama dalam memeriahkan momen kelahiran Toyota Kijang Innova Zenix.

Ajang itu dilangsungkan di PIK Avenue, Jakarta, pada 26 November dan 2-4 Desember. Selama acara berlangsung pengunjung dan tamu undangan dapat langsung melihat produk display dari Toyota Innova Zenix.

“TAF bersama Toyota Finance dan berkolaborasi diler resmi Toyota memberikan promo-promo menarik seperti DP 0% dan Bunga mulai dari 0% serta banyak hadiah langsung saat pengajuan SPK di acara tersebut, seperti voucher belanja jutaan rupiah, souvenir menarik, dan juga doorprize yang pasti ditunggu-tunggu oleh pelanggan setia Toyota. Program subscribe dari KINTO juga tersedia untuk Innova Zenix Hybrid, pelanggan KINTO dapat berlangganan mulai dari 9 jutaan per bulan,” ujar Argha Fachsa. Branch Management Area DKI Banten Dept. Head.

Argha menambahkan, dalam kesempatan yang sama, para pengunjung yang berada di sekitar PIK dapat mengajukan uji mengemudi (test drive) dan unit display All New Kijang Innova Zenix yang bertempat di sekitar area Pusat Sepeda PIK 2 dan Pancoran PIK 2 mulai 26 November 2022 sampai 4 Desember 2022.

Program promo dan kemeriahan acara itu tak hanya ditujukan untuk pelanggan baru Toyota, melainkan dapat di unduh juga oleh pelanggan setia Toyota yang sudah bergabung sebagai TAFriends bersama Toyota Finance dengan kemudahan yang lebih lengkap.

“Tidak hanya promo dan program yang menarik. Pada kesempatan itu juga pelanggan setia Toyota dapat merasakan kenyamanan, tampilan stylish dan fitur-fitur canggih terbaru Toyota Hybrid System Generasi ke-5 dari Toyota Kijang Innova Zenix. Melalui program Test Drive dalam acara TAF Innova Zenix New Fest 2022 pelanggan Toyota dapat merasakan kecanggihan teknologi Hybrid yang di tawarkan oleh All New Toyota Toyota Innova Zenix.” Ujar Herry Darmasaputra, Area Business Manager Auto 2000 Northwest.

Baca juga : Penjualan Daihatsu pada 2022 Meningkat

Herry menambahkan, Kijang generasi ke-7 ini All New Toyota Kijang Innova Zenix sebagai puncak evolusi Kijang untuk Era Baru, dilengkapi fitur-fitur teknologi yang lebih komplit, spacious, customer-centric, dan ramah lingkungan. All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam tujuh (7) grades yang dibagi menjadi 3 grade utama yaitu Q, V dan G.

“Konsep All New Kijang Innova Zenix adalah Innovative Multipurpose Crossover. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan crossover serbaguna dengan kelapangan dan kegunaan sebuah minivan yang dicintai oleh keluarga milenial dengan nilai-nilai global” ujar Herry/

Perubahan mendasar dan menyeluruh pada All New Toyota Kijang Innova Zenix salah satunya adalah platform TNGA: GA-C dengan struktur monocoque

Mobil itu juga merupakan generasi ke-5 Toyota Hybrid System dan menggunakan transmisi 10-Speed Direct Shift CVT untuk menghadirkan performa berkendara yang superior serta konsumsi bahan bakar yang lebih efisien di saat yang bersamaan.

All New Kijang Innova Zenix hadir dengan konsep eksterior “Glamorous and Tough”. Kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design yang dilengkapi dengan LED Headlamp. SUV mewah terpancar dari New Fascinating 18 nch Alloy Wheel, serta pillar A yang lebih tegak dan pillar D yang lebih landai memperkuat body type SUV.

Pada bagian belakang, struktur tiga dimensi melalui New Rear Combination Lamp (Q HV & V) menguatkan kesan emosional dan dinamis. Disematkan juga berbagai fitur dan teknologi maju, mewah dan terbaik di kelasnya, sesuai trend serta kebutuhan keluarga millennial dengan nilai-nilai global. (RO/OL-7)