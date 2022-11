Toyota All New Kijang Innove Zenix Debut Global di Indonesia

PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara resmi melakukan seremoni debut global All New Kijang Innova Zenix yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Senin (21/11). Kijang Innova Generasi ke-7 ini hadir dengan pilihan mesin bensin konvensional dan bensin Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Dalam sambutannya, Vice President Director TAM Henry Tanoto menyampaikan, sejak 2009, TAM telah menjadi pionir dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi untuk mewujudkan mobilitas ramah lingkungan melalui Prius Hybrid. Melalui strategi Multi-Pathway, TAM menyediakan pilihan lengkap teknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, hingga Battery EV.

"Saat ini TAM telah memasarkan 15 line-up elektrifikasi yang telah dipasarkan lebih dari 7.000 unit dan memberikan kontribusi nyata dalam menurukan emisi karbon lebih dari 7.500 ton. Hari ini, kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybrid System generasi terbaru yang juga digunakan oleh All New Prius, ke All New Kijang Innova Zenix dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, namun juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menekan angka emisi karbon,” papar Henry di Grand Hyatt Jakarta, Senin (21/11).

Mengusung tagline Cross Into The New Energy, All New Kijang Innova Zenix menjajikan performa berkendara yang superior dengan mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

Mengusung platform terbaru Toyota New Global Architecture (TNGA): GA-C, Innova Zenix hadir dengan struktur monocoque yang menggantikan struktur ladder-on-frame, yang memungkingkan disematkannya berbagai teknologi advance terbaru. Diantaranya adalah dua pilihan mesin DOHC chain drive Dual VVT-i berkompresi tinggi.

Varian mesin pertama adalah unit mesin bensin konvensional M20A-FKS 2.0 liter dengan rasio kompresi 13,0:1 bertenaga 174 PS @ 6.600 rpm dengan torsi 205 Nm @ 4.500-4.900 rpm.

Berikutnya adalah mesin hybrid yang terdiri dari mesin bensin berkode M20A-FKX 2.0 liter dengan rasio kompresi 14,0:1 bertenaga maksimum 152 PS @ 6.000 rpm dengan torsi 187 Nm @ 4.400-5.200 rpm dikombinasi motor listrik berdaya 113 PS dengan torsi 206 Nm. Alhasil mesin bersistem hybrid generasi kelima ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum 186 PS.

Sebelum tersalur ke roda-roda depan, mesin diolah oleh transmisi CVT atau e-CVT (hybrid) yang keduanya diklaim lebih halus serta efisien menyalurkan tenaga.

All New Kijang Innova Zenix hadir konsep eksterior 'Glamorous and Tough'. Kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design. Aura SUV terpancar dari New Fascinating 18” Alloy Wheel, serta pillar A yang lebih tegak dan pillar D yang lebih landai.

Sementara pada bagian belakang, struktur tiga dimensi melalui New Rear Combination Lamp (Q HV & V) menguatkan kesan emosional dan dinamis. Berbagai fitur terkini juga disematkan sesuai trend serta kebutuhan keluarga millennial. Mulai dari New Panoramic Retractable Roof (Q & V HV), New Captain Seat with Ottoman (Q HV), New 10” Head Unit with Smartphone Connectivity (Q & V HV), New 10” Dual Rear Seat Entertainment (Q & V), teknologi berbasis telematika T Intouch, hingga advanced safety technology Toyota Safety Sense (TSS) 3.0.

“Konsep mobil ini adalah Innovative Multipurpose Crossover. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan crossover serbaguna dengan kelapangan dan kegunaan sebuah minivan yang dicintai oleh keluarga milenial dengan nilai-nilai global,” kata Chief Engineer All New Kijang Innova Zenix, Hideki Mizuma.

Untuk varian dan harga, All New Kijang Innova Zenix terdiri dari dua pilihan tipe untuk varian mesin bensin yaitu Innova Zenix 2.0 G CVT dan 2.0 V CVT dalam dua sub varian yang dibanderol di rentang Rp419 juta- Rp470 juta. Sedangkan Innova Zenix HEV terdiri dari banyak pilihan mulai dari Rp458 juta hingga varian terlengkap berteknologi TSS berbanderol Rp614 juta. (S-4)