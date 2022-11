HPM Gelar Weekend Gateway untuk Keluarga All New BR-V Surabaya  

PT Honda Prospect Motor (HPM) mengajak pemilik All New Honda BR-V Surabaya bertamasya bersama keluarga ke lereng gunung Arjuno dalam acara Weekend Getaway pada Sabtu (12/11). Kegiatan serupa sukses digelar HPM di Jakarta dan Bandung.

All New BR-V Weekend Getaway merupakan bentuk apresiasi Honda kepada para pengguna All New Honda BR-V untuk menikmati waktu akhir pekan bersama seluruh anggota keluarga. Untuk sampai ke lokasi acara, keluarga Honda BR-V perlu melakukan perjalanan bersama yang menyenangkan dari Honda Surabaya Center di pusat kota Surabaya menuju Taman Dayu yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Para peserta diajak menyusuri rute dengan beragam jenis permukaan jalan sepanjang 62 km. Lokasi tempat wisata yang berada di area lereng gunung sangat cocok untuk All New Honda BR-V yang menggabungkan ketangguhan dari sebuah SUV dan fungsionalitas dari sebuah MPV.

Tiba di lokasi, keluarga All New Honda BR-V dapat bersantai, bermain beragam permainan keluarga sambil menikmati makanan dan minuman, berjalan-jalan santai, menikmati udara sejuk dengan pemandangan alam.

Ada juga permainan keluarga yang menyenangkan, seperti lomba bakiak, musical chair hingga bermain puzzle dimana setiap keluarga perlu mengumpulkan poin untuk meraih hadiah yang menarik. Terdapat juga area bermain anak seperti perosotan, halang rintang hingga kolam renang.

"Honda ajak keluarga All Honda BR-V kota Surabaya untuk ikut acara All New BR-V Weekend Getaway. Karakter All New Honda BR-V sebagai SUV 7 penumpang yang nyaman, aman, dan tangguh di berbagai kondisi. Hal tersebut sangat cocok dengan karakter keluarga Honda BR-V yang gemar melakukan perjalanan menemukan lokasi-lokasi baru untuk berakhir pekan bersama keluarga," ujar Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja.

Rangkaian acara All New BR-V Weekend Getaway rencananya juga akan diadakan di kota-kota besar lainnya seperti Semarang, Makassar dan Medan. (S-4)