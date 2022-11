MMKSI Gelar Seremoni Serah Terima 50 Unit New Xpander Cross

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar seremoni serah terima 50 unit Mitsubishi New Xpander Cross kepada konsumen di acara 'Life’s Adventure Park' di area parkir Lobby Timur - Gandaria City Mall, Jakarta, pada Sabtu (12/11).

Kegiatan serah terima kendaraan ini merupakan simbolisasi untuk merayakan eksistensi Mitsubishi di Indonesia selama lebih dari lima puluh tahun, sekaligus menandai dikirimkannya unit-unit New Xpander Cross yang diluncurkan Agustus lalu.

President Director MMKSI Naoya Nakamura menyampaikan, pihaknya telah memulai pengiriman New Xpander Cross kepada konsumen di seluruh Indonesia sejak November, dan seremoni ini yang digelar di 'Life's Adventure Park' ini merupakan cara perusahaannya untuk mengapresiasi konsumen sekaligus menyambut keluarga baru Mitsubishi Motors di Indonesia.

"Dengan menyelenggarakan ‘Life’s Adventure Park’ kami ingin memastikan konsumen Mitsubishi Motors puas dengan pilihannya, sekaligus mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai keseluruhan layanan pada proses kepemilikan kendaraan, sebagai bentuk komitmen kami dalam menemani life’s adventure konsumen, guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik, lebih sukses dan lebih bahagia," ungkap Nakamura san, Sabtu (12/11).

Event Life’s Adventure Park yang digelar di Gandaria City selama dua hari, pada 12-13 November 2022 merupakan arena bermain keluarga yang dapat diikuti oleh masyarakat secara gratis tanpa biaya sebagai salah satu bentuk nyata dari komitmen MMKSI dalam menemani life’s adventure masyarakat Indonesia, memberikan apresiasi atas dukungan Indonesia yang mendukung tumbuh kembangnya Mitsubishi Motors selama lebih dari lima puluh tahun di negeri ini.

Event “Life’s Adventure Park” merupakan event yang sarat akan aktivitas bersama keluarga dan bernuansakan keceriaan dan hiburan, yang dibagi menjadi tiga zona utama.

Daily Life’s Adventure Zone

Daily Life’s Adventure Zone menggambarkan petualangan hidup sehari-hari yang didukung oleh line-up Mitsubishi. Di zona ini MMKSI menampilkan unit display New Xpander dan New Xpander Cross, serta permainan seru dan menarik, seperti tetris, car karaoke, dan mini Xpander Traffic Track untuk anak-anak.

Wonderful Life’s Adventure Zone

Zona ini hadir untuk menemani pengunjung yang ingin membawa petualangan hidupnya ke level yang lebih ekstrem dengan menghadirkan New Pajero Sport, Xpander AP4, dan Triton Ralliart untuk menghadirkan sensasi petualangan dan menemani passion dari para penggunanya. Ada pula display kompetisi modifikasi mobil komunitas Mitsubishi Motors, serta aktivitas seru seperti rally simulator game, Bruce Lee punch boxing, dan juga Hammer Crush.

Tomorrow’s Life Adventure Zone

Zona ini menggambarkan hubungan selanjutnya dari para pengguna kendaraan Mitsubishi dengan teknologi terkini, melalui unit display Outlander PHEV. After Sales Corner, dan My Mitsubishi Motors ID (MMID) Corner juga hadir di zona ini. Selain itu tersedia aktivitas games MMID, MiMate Challenge, VR games, Customer voice, dan puzzle/ mini golf.

Selain tiga zona utama, MMKSI juga menghadirkan artis ternama seperti Ari Lasso, RAN, Ringgo Family, dan Brand Ambassador Mitsubishi Motors di Indonesia, Rifat Sungkar, untuk berbagi kebahagiaan kepada para pengunjung. Pengunjung juga dapat melakukan aktivitas test drive di 'Life’s Adventure Park' dengan model Mitsubishi Motors New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport da juga Outlander PHEV. (S-4)