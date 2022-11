Mobil Listrik Mini Nissan Sakura Menangkan Penghargaan dari Kalangan Jurnalis

Nissan mengumumkan bahwa minivehicle all-electric Sakura memenangkan penghargaan Automotive Researchers and Journalists' Conference of Japan (RJC) Car of the Year dan RJC Technology of the Year untuk tahun 2023.

Dua penghargaan itu dibagikan Nissan Sakura kepada Mitsubishi eK X EV, karena dua mobil mungil itu menggunakan platform yang sama.

Melalui laman resminya pada Sabtu (12/11), pihak Nissan menyebutkan bahwa Sakura mendapatkan penghargaan RJC dari kalangan jurnalis karena menonjolkan kenyamanan, keamanan dan aspek kepraktisan dalam berkendara.

Hal itu dianggap telah memenuhi standar berkendara dan sesuai dengan kondisi lalu lintas di kelas mobil mini Jepang.

Daya jelajah sejauh 180 km dengan kecepatan maksimal 130km/jam juga dinilai sudah cukup untuk mobilitas sehari-hari warga Jepang. Adapun nilai tambah pada mobil itu adalah akselerasi yang halus, manuver yang akurat dan desain interior-eksterior berkualitas tinggi.

Mobil itu juga memiliki harga kompetitif, mulai 2.333.100 yen (Rp260 juta) sehingga dapat menarik konsumen dari berbagai kelas ekonomi untuk mencoba menggunakan mobil listrik. (Ant/OL-12)