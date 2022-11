Honda Debut Mobil Listrik Konsep e:N2 di Tiongkok

HONDA memperkenalkan mobil konsep berbasis elektrik terbaru e:N2 Concept di ajang Fifth China International Import Expo di kota Shanghai, Tiongkok. Mobil ini merupakan seri kedua dari e:N Series yaitu brand khusus kendaraan berbasis elektrik (EV) untuk pasar domestik China. Pada bulan April 2022 lalu, Honda memperkenalkan seri pertama nya yaitu e:NS1 Concept.

Honda e: N2 Concept dibuat dengan menggabungkan unsur sensasi berkendara yang maksimal dengan perasaan antara pengemudi yang menyatu dengan kendaraannya. Desain interiornya dibuat simpel untuk menghadirkan kenyamanan bagi penumpang maupun pengemudi. Terdapat pula kokpit berbasis digital yang dilengkapi dengan teknologi Honda CONNECT.

"Honda e:N2 Concept melanjutkan nilai dasar dari produk Honda yang tetap mengedepankan kesenangan dalam berkendara. Di Tiongkok, Honda akan terus menghadirkan kendaraan berbasis elektrik seiring dengan berkembangnya kebutuhan pasar kendaraan berbasis elektrik untuk mendukung mobilitas masyarakat," ungkap Director, President and Representative Executive Officer of Honda Motor Co Ltd Toshihiro Mibe, Selasa (8/11).

Sebagai tambahan, Honda telah menyampaikan rencana globalnya untuk meluncurkan hingga 30 mobil berbasis listrik pada 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya. Selain itu, Honda juga berusaha mewujudkan netralitas karbon untuk semua lini produk serta aktivitas perusahaannya pada 2050. (S-4)