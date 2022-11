Mimpi Rifat Terwujud di Ajang Asia Cross Country Rally

MENANDAI keikutsertaan Tim Mitsubishi Ralliart di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR) pada 21-26 November 2022 di Thailand, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar Casual Media Interview bersama pembalap sekaligus Brand Ambassador Mitsubishi Motors Rifat Sungkar yang akan diturunkan di ajang reli lintas Asia tersebut.

Di acara interview yang digelar di Black Stone Garage, Jl Hang Jebat, Jakarta Selatan, Selasa (1/11) tersebut, turut hadir President Director MMKSI Naoya Nakamura, Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuro Tsuchida, Director of Product Strategy Division MMKSI Hikaru Mii, dan General Manager Marketing Division MMKSI Intan Vidiasari yang mendampingi Rifat.

Naoya Nakamura dalam sambutannya menyatakan pihaknya bangga dengan pencapaian Rifat bersama Xpander AP4 yang berhasil memenangkan dan meraih gelar juara Rally Danau Toba Asia Pacific Rall Championship (APRC), sekaligus Kejuaraan Nasional Rally 2022 akhir September lalu.

Menurut Nakamura, motorsport adalah petualangan buat masyarakat Indonesia oleh karena itu, sesuai dengan branding baru Mitsubishi Motors 'Life Adventure' MMKSI ingin mengeksplorasi olahraga ini sebaik mungkin. Pihaknya juga sangat ingin menjadi bagian penting dalam petualangan di AXCR 2022.

"Partitisipasi Mitsubishi Motors di AXCR untuk membuktikan durablitas dimana nanti sekembalinya Rifat, untuk MMC (Mitsubishi Motors Corporation) akan ada pembelajaran bagaimana improve produk kami ke depannya di seluruh dunia," lanjut Nakamura san.

Senada diungkap oleh Rifat Sungkar, dan ia menambahkan bahwa AXCR ini merupakan 'petualangan' baru baginya karena ia sendiri tidak menyangka akan terjun di ajang yang sangat bergengsi tersebut. Terlebih ia mendapat dukungan dan bimbingan dari mantan juara dunia Reli Dakar Hiroshi Masuoka yang kini aktif dalam pengembangan mobil-mobil Mitsubishi di MMC Jepang.

"Ini merupakan suatu kesempatan besar dalam hidup saya karena ini tidak menyangka hal ini terjadi. Beberapa bulan lalu Masuoka menghubungi saya melalui MMKSI bahwa Mitsubishi akan kembali ke motorsport. Itu semua dilandasi dengan program kita di Xpander AP4 sangat menarik perhatian dunia," ujar Rifat.

Rifat menggambarkan bahwa AXCR ini seperti Paris Dakar versi Asia, yaitu ajang reli jarak jauh yang menurut Rifat membutuhkan ketepatan, akurasi, strategi, komunikasi, dan semua hal yang penting dalam menjalankannya. Jadi bukan hanya performa mobil saja yang menentukan sebuah kemenangan.

"Biasanya saya reli 200 kilometer di setiap reli, tapi kali ini driving 1.700 kilometer. Itu artinya dalam satu minggu Saya nyetir mobil lebih banyak dibandingkan dengan satu tahun, dan ini sesuatu yang totally baru bagi Saya," tutur suami artis Sissy Priscillia ini.

Rifat mengaku dulu dirinya bermimpi untuk bisa menjadi pembalap tim Mitsubishi. Bahkan ia memiliki koleksi poster tim Mitsubishi saat ia masih kecil. Ia tak menduga mimpinya itu dapat terwujud saat ini. Bahkan yang lebih mengejutkan, ia ditunjuk sebagai pembalap nomor satu alias pembalap utama.

Hal itu tak lepas berkat kiprah Rifat yang berhasil meraih sejumlah kemenangan fenomenal karena menggunakan tunggangan dari basis kendaraan keluarga yaitu Xpander AP4.

"Kalau Saya bilang, Xpander AP4 itu adalah 'mission impossible, but it's possible'. Kami bisa melakukan yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Dari program ini, dinilai Indonesia punya kesungguhan dan driver-nya punya kapasitas, dan Saya jadi driver nomor satu," papar pembalap dan pereli nasional itu.

Saat ditanya soal target kemenangan, Rifat mengatakan saat ia turun balap targetnya pasti adalah meraih kemenangan. Namun ajang kali ini adalah ajang yang sama sekali baru dan ajang ini adalah 'Life Adventure'-nya.

"Saya belum pernah ikuti ajang ini. Menang kalah menurut Saya, Saya sudah menang, karena akhirnya Saya mendapatkan kesempatan mewujudkan mimpi saya bersama Mitsubishi," tutupnya. (S-4)