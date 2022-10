Fuso Truck Campaign di Pekanbaru Bukukan 618 SPK

PT Krama Yudha Tiga Berlian (KTB) bersama PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO) sukses menggelar acara Fuso Truck Campaign 2022 yang diadakan di Ballroom Ska Co Ex, Pekanbaru, Jumat (28/10). Kegiatan yang menjadi slah satu bagian dari rangkaian acara tahunan ini berhasil membukukan 618 lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dan 221 paket penjualan suku cadang.

Dari sisi penjualan unit, angka yang dicapai ini melampaui target yang disampaikan oleh President Director DIPO Tonny Chandra, yakni 500 SPK. Bahkan untuk penjualan paket sparepart jauh melampaui prediksi awal yang diperkirakan hanya 40 paket.

Fuso Truck Campaign sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang rutin digelar oleh oleh KTB bersama para mitra dilernya di berbagai wilayah sebagai bentuk bentuk apresiasi KTB kepada para pelanggan setianya mereka. Tahun ini Fuso Truck Campaign mengusung tema 'Tangguh Berama Fuso'.

Acara yang dimulai sejak Oktober lalu hingga Desember 2022 mendatang ini menggelar sebanyak 43 event dengan melibatkan 68 diler penyelenggara di 31 kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Truck Campaign seperti layaknya pertemuan keluarga Mitsubishi Fuso. Melalui momen ini, kita bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagi suka cita bersama. Dalam acara ini, KTB dan diler menjelaskan mengenai keunggulan produk Fuso yaitu Canter dan Fighter X yang telah mendapat penerimaan positif oleh konsumen dan pasar Indonesia dengan baik secara berkelanjutan," ungkap President Director KTB Nobukazu Tanaka, di Pekanbaru, Riau, Jumat (28/10).

Fuso Truck Campaign 2022 digelar secara offline untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir setelah sempat digelar secara online akibat pandemi, setelah sebelumnya sempat digelar secara online untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Menurut Novian Taufik selaku General Manager Sales Planing Startegy Unit KTB. Novian menyampaikan bahwa, setelah sekian lama vakum dan sempat digelar secara online, event ini menjadi seperti sebuah reuni dengan para konsumen.

"Kita harapkan dari acara ini kita bisa bersenang-senang, kemudian bisa saling memberikan masukan juga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik juga terhadap perusahaan (KTB), dan kita juga bisa terus support bisnis mereka," ujar Novian. (S-4)