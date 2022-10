KTB Gelar Fuso Truck Campaign 2022 di 31 Kota

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, kembali menyelenggarakan rangkaian acara Fuso Truck Campaign 2022 secara offline untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir setelah sempat digelar secara online akibat pandemi. Rangkaian kegiatan tahunan yang mengusung tema 'Tangguh Berama Fuso' ini merupakan bentuk apresiasi KTB kepada para pelanggan setianya.

Acara yang dimulai sejak Oktober lalu hingga Desember 2022 ini menggelar sebanyak 43 event dengan melibatkan 68 diler penyelenggara di seluruh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah acara Fuso Truck Campaign yang dilangsungkan di SKA Co EX Pekanbaru Riau pada Jumat (28/10). Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara KTB dengan diler PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO) Pekanbaru.

“Truck Campaign seperti layaknya pertemuan keluarga Mitsubishi Fuso. Melalui momen ini, kita bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagi suka cita bersama. Dalam acara ini, KTB dan diler menjelaskan mengenai keunggulan produk Fuso yaitu Canter dan Fighter X yang telah mendapat penerimaan positif oleh konsumen dan pasar Indonesia dengan baik secara berkelanjutan," ungkap President Director KTB Nobukazu Tanaka, di sela-sela acara.

Hal senada diungkapkan oleh Novian selaku General Manager Sales Planing Startegy Unit KTB. Novian menambahkan bahwa setelah sekian lama vakum dan sempat digelar secara online, event ini menjadi seperti sebuah reuni antara KTB dengan para konsumen setianya.

"Kita harapkan dari acara ini kita bisa bersenang-senang, kemudian bisa saling memberikan masukan juga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik juga terhadap perusahaan (KTB), dan kita juga bisa terus support bisnis mereka," ujar Novian.

Novian juga menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan keunggulan produk Fuso kepada konsumen setia maupun calon konsumen sehingga menjadi ajang penjualan yang cukup efektif. Berdasarkan dari beberapa penyelenggaraan kegiatan sebelumnya, pihaknya optimistis mampu meraup setidaknya 105 SPK dalam setiap penyelenggaraannya, sehingga diharapkan rangkaian kegiatan ini secara total mampu mencapai sekitar 4.500 SPK.



Tidak hanya dalam hal penjualan unit saja yang diharapkan memenuhi target, ajang ini menurut President Director PT DIPO Tonny Chandra, juga menjadi ajang pemasaran produk-produk sparepart. Berbagai promo menarik ditawarkan untuk pembelian unit, paket servis, dan suku cadang.

"Kita banyak paket menarik untuk sparepart di malam ini, ada banyak diskon terutama dari ban, dan aki. Intinya sangat menarik. 40 paket atau (senilai) Rp120 juta itu sudah pasti lewat," imbuh Tonny mengungkapkan optimismenya.

Kegiatan Fuso Truck Campaign di akhir pekan tersebut semakin meriah dengan hadirnya Fitri Carlina, Rommy Rafael dan Ury Rafael yang turut menghibur konsumen setia Fuso di kota Pekanbaru dan sekitarnya itu. (S-4)