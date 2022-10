VVC Go and Fast – Drag Race VW Series Putaran II Sukses Digelar

AJANG balap lintasan lurus (drag race) yang diselenggarakan klub otomotif Volkswagen Van Club (VVC) bertajuk; “VVC Go and Fast – Drag Race VW Series Putaran II” berlangsung sukses dan aman. Gelaran drag race yang masuk kalender nasional kegiatan Volkswagen Indonesia Asosiasi (VIA) ini digelar di Sirkuit Non-Permanen Adhi City, Sentul, pada 22-23 Oktober 2022.

Tidak hanya melombakan kelas khusus VW klasik aircooled, gelaran drag race yang menggandeng IMI DKI Jaya ini juga membuka diri bagi peserta non-VW yang datang dari kendaraan merek lainnya baik Jepangan maupun mobil Eropa lainnya. Selain itu, VVC Go and Fast juga menghadirkan kelas khusus motor. Baik mobil dan motor menggunakan sistem bracket time di tiap kategorinya.

Kesuksesan drag race putaran II dari rangkaian drag race VW nasional ini tidak lepas dari dukungan sponsorship Jakarta Storm Speed, Adhi City Sentul, dan dukungan IMI DKI Jaya serta VIA. Bahkan Jakarta Storm Speed sekaligus memanfaatkan momentum drag race ini guna memperkenalkan keberadaan dan kiprah team-nya ini ke sejumlah media nasional.

“Alhamdulillah acara selama dua hari ini berjalan aman dan lancar. Terima kasih kami sampaikan ke para sponsorship dan semua pihak berkolaborasi di acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sininya,” ujar Ketua Umum VVC Irjen Pol (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar MM.

Selain menyampaikan apresiasinya terhadap Jakarta Storm Speed (JS) dan Adhi City Sentul, Pudji juga menyampaikan terima kasihnya untuk Ketua Umum IMI Pusat, Ketua IMI DKI Jaya, dan Ketua Umum VIA atas dukungan yang diberikan ke VVC hingga terselenggaranya sukses acara ini.

Khusus para pebalap yang berpartisipasi dan sukses menuai prestasi, Pudji yang juga Komisioner Kompolnas ini menyampaikan apresiasi dan harapannya agar para pebalap terus bersemangat menorehkan prestasi untuk negeri, tentunya mengedepankan semangat sportivitas dan kreativitas.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya drag race sebagai penyaluran adrenalin yang tepat, yang bermanfaat menghindari kebut-kebutan di jalan raya. “Sebagai insan sesama pehobi otomotif, kita tetap harus jadi pelopor keselamatan berlalulintas. Mari kita jadikan ajang seperti ini sebagai kebutuhan kita bersama,” imbuh Pudji ikutan turun dengan VW Kombi ‘Doreng’ kesayangannya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Harvyanto Suharto, antusiasme yang ikut acara ini cukup besar, terlebih menjelang tutupnya waktu registrasi jelang balap. “Hal ini lumrah, mengingat ‘saling tunggu’ antar kompetitor sudah lazim terjadi. Drag race ini kita juga memakai regulasi yang diterbikan pihak IMI, termasuk aspek safety dan kelas-kelasnya,” ujar Harvy.

Sementara sebagai pendukung utama gelaran drag race VVC ini, R Adi Yunadi Endjun selaku founder dan pimpinan JS Fondation mengungkapkan, kalau kiprah Jakarta Storm Speed (JS) di acara ini merupakan sebagai upaya pengembangan JS ke bidang selain olah raga basket yang selama ini dilakoni. Menurut Adi, drag race memiliki memori special baginya. Karena ia yang pertama kali melakukannya di Indonesia saat itu di era 1980-an.

“Untuk saat ini, kebetulan masuk tawaran pertama drag race VVC ini. Dengan keinginan membangkitkan kembali semangat drag race, saya berpikir ada baiknya mendukung event ini. Apalagi VVC-kan klub saya sendiri juga,” papar Adi.

“Momennya tepat, ketika kembali ke dunia otomotif, klub saya sendiri pas mau bikin event. Nah dengan tangan terbuka kami sambut gagasan ini untuk bersama mewujudkannya. Toh ini juga klub di mana saya jadi anggotanya. Intinya kita bantu sama-sama agar maju bersama,” imbuh Adi. (S-4)