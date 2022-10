Jeep Indonesia Gelar Pameran di Pondok Indah Mall-2 

Distributor Tunggal kendaraan merk Jeep, PT DAS Indonesia Motor (DAS), kembali hadir di pusat perbelanjaan mewah Jakarta-Selatan, mengusung thema 'Find Your Way to Freedom Exhibition'. Di ajang ini Jeep Indonesia menghadirkan dua produk andalannya Wrangler Rubicon dan Rubicon Gladiator.

Chief Operational Officer DAS Dhani Yahya mengungkapkan, kehdiran “Kehadiran Wrangler dan Gladiator kali ini untuk memberikan kesempatan kepada para pencinta dan penggemar Jeep di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk segera memiliki kendaraan Jeep.

"Walaupun krisis pengadaan semi-konduktor yang merupakan komponen penting dalam memproduksi kendaraan masih terhambat pengadaannya, tetapi kami dari PT DAS Indonesia Motor tetap berupaya keras untuk memastikan ketersediaan supply kendaraan bagi penggemar dan pencinta Jeep di Tanah Air,” tegas Dhani, di Jakarta, Senin (17/10).

Dhani menambahkan, pihaknya juga terpaksa harus menyesuaikan harga akibat tingginya nilai tukar mata uang asing terutama dolar, terlebih kendaraan ini masih diimpor secara utuh (CBU) dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, ia berjanji semaksimal mungkin untuk dapat memberikan nilai lebih atau value for money pada produk kendaraan Jeep Wrangler dan Gladiator.

Rubicon dan Gladiator

Penampilan SUV 4X4 Jeep Wrangler Rubicon, selalu mengesankan berkat tampilan khas Jeep '7 Slot Grille' yang iconic. Jeep Wrangler Rubicon model 2022 berkelir Silver Metallic atau Silver Zynith ini dilengkapi kamera depan yang berguna saat melakukan offroad maupun memberikan kemudahan pada saat parkir.

Hadirnya stainless door sill plate turut membuatnya tampak lebih premium ditambah MOPAR headliner di bagian langit-langit kabin guna mengurangi panass dari atap kendaraan ketika siang hari.

Wrangler Rubicon juga memiliki fitur remote start/stop engine yang memudahkan pengguna untuk menyalakan atau mematikan mesin dari jarak sekitar 5 meter. Kenyamanan berkendara juga ditingkatkan melalui dukungan perangkat audio ALPINE advance 8 speaker + subwoofer.

Di lain sisi, Jeep Rubicon Gladiator merupakan SUV segala medan empat pintu dengan bak terbuka pada bagian belakang yang hadir dengan laburan warna hitam.

Meskipun berstatus kendaraan serba guna, dua tipe Jeep ini tetap mengusung aura kemewahan khas kendaraan premium, seperti jok kulit kualitas terbaik berwarna hitam dengan jahitan merah yang sporty sekaligus mewah, kemudian sistem konektivitas antara audio dengan smartphone pengguna melalui fitur “U-Connect” melalui layar sentuh “touch and slide” 8,4 inci, serta sistem pendingin udara “Dual-Zone” di bagian depan.

Menurut Dhany, pameran di Pondok Indah Mall 2 yang dibuka Senin (17/10) dan berlangsung selama sepekan hingga Minggu (23/10) mendatang ini menawarkan beberapa keuntungan bagi calon konsumen. Diantaranya program spesial dari Bank Mandiri melalui Mandiri Utama Finance Premium atau MUF Premium, berupa program bunga rendah mulai dari 2,75%, lalu skema pembayaran dengan cicilan rendah, serta peluang untuk mengganti mobil yang baru diakhir masa cicilan.

MUF Premium juga menawarkan program perlindungan berupa gratis layanan darurat selama 24 jam, di wilayah Jabodetabek, membuat pemilik dan pengguna kendaraan Jeep jika terjadi sesuatu yang tidak diingkan pada kendaraan kesayangannya.

Setiap pembelian kendaraan Jeep pada masa pameran, berkesempatanb mendapatkan promo pembelian asesoris asli 'Jeep Performance Parts' dalam bentuk diskon hingga 10%, untuk pembelian 2-inch lift kits, grab handle, tube door, off-road lights, front bumper kits, 7 slot grill protectors, side foot step dan masih banyak lagi.

DAS juga menyiapkan unit Test-Drive kendaraan Jeep di sekitar wilayah Pondok Indah Mall, yang dapat dilakukan di akhir pekan, mulai dari hari Sabtu 22 Oktober 2022 dan hari Minggu 23 Oktober 2022.(S-4)