Kawasaki Indonesia Rilis KLX230 SE dan KLX230SM Series

PT Kawasaki Motor Indonesia mengumumkan penyegaran terhadap salah satu line-up model sepeda motor Dual Purpose pemula terlarisnya, yaitu KLX230 (SE), KLX230S dan KLX230SM.

KLX230 series tampil dengan penyempurnaan yang lebih agresif yang membuatnya semakin menonjol dari pendahulunya. Lampu depan kini berteknologi LED dalam balutan cover baru serta pemakaian fender depan yang makin agresif.

"Ini merupakan pertama kalinya penggunaan lampu berjenis LED di kelas motor ber-genre Dual Purpose. Bagi para rider penggemar on road dan off road, motor ini diyakini oleh pihak Kawasaki merupakan motor Dual Purpose yang tangguh untuk di segala medan," ujar Head Sales & Promotion KMI Michael C Tanadhi, Minggu (16/10).

Meskipun menggunakan kapasitas mesin yang sama dengan sebelumnya, imbuh Michael, penyegaran ini menawarkan tiga fitur utama, yaitu tenaga yang lebih stabil, rugged chassis dan high-performance capability.

Untuk varian KLX230 series, hadir model KLX230 S dengan memiliki tampilan khas Low Down Seat, atau jok yang didesain rendah. Lain daripada tipe-tipe sebelumnya. Khusus tipe KLX230 SE, kini dibekali suspensi depan inverted berdiameter 37mm, untuk memaksimalkan tampilan sportinya.

Kawasaki KLX230 memiliki pilihan warna khas yaitu Lime Green dan Battle Grey untuk tipe standar. Sedangkan varian SE, disediakan warna Neon Green/Ebony dan Vivid Orange/Ebony.

Kawasaki KLX230SM & KLX230SM SE

Lalu model kedua yang dihadirkan KMI adalah Kawasaki KLX230SM, model yang semakin memperkuat nama KLX. Brand asal Jepang yang memperkenalkan genre Super Moto pertama kali di Indonesia dengan konsisten mengembangkan varian tersebut, para rider pemula yang menyukai motor kelas supermoto dapat upgrade dari model sebelumnya ke varian yang lebih bertenaga.

"Dibekali mesin injeksi berpendingin udara ke dalam rangka perimeter yang kompak, KLX230 SM menawarkan motor supermoto kuat, ringan, dan mudah bermanuver di dalam kota. Serupa dengan varian KLX230, lampu depan kini berteknologi LED dalam kemasan cover baru," jelas Michael.

Mesin KLX230 S dan KLX230SM memiliki torsi rentang rendah hingga menengah yang mudah dikendarai dengan spesifikasi 233 cc SOHC. Sedangkan kaki-kaki, KLX230SM dibekali suspensi depan jenis teleskopik dan model unitrak di belakang. Untuk diameter roda depan dan belakangnya memakai ukuran 17 inch. Sistem pengereman motor sudah menganut model cakram petal di depan dan juga belakang.

Velg depan 3 inch dan belakang 3,5 inch menandakan velg motor ini berukuran lebih lebar disbanding tipe KLX dibawahnya. Suspensi juga disetting berorientasi aspal jalanan sehingga mencakup pegas yang lebih kaku dan travel yang lebih sedikit dibandingkan suspensi long-travel KLX230 S (depan: 204mm & belakang: 168mm). Pengaturan yang lebih kaku menawarkan rebound yang lebih stabil (bagian depan menukik lebih sedikit dibanding KLX230 S saat terjadi pengereman).

Yang istimewa, khusus tipe KLX230SM dengan varian Special Edition, motor ini juga dibekali aksesoris sebagai peranti standart. Seperti hand cover, stang fat bar, velg jari-jari motif gold, frame cover dan skid plate.

Untuk harga jual On The Road Jabodetabek, Kawasaki KLX230 S dibanderol Rp49,9 dan KLX230 SE Rp54,9. Semantara Kawasaki KLX230 SM dan KLX230SM SE dihargai masing-massing Rp54.5 juta dan Rp56.7 juta. Semua tipe dipasarkan on the road untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. (S-4)