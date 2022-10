Honda dan LG Ungkap Lokasi Pabrik Baterai EV di Amerika Serikat

HONDA Motor Co Ltd dan LG Energy Solution (LGES) mengungkapkan lokasi pabrik baterai kendaraan listrik Honda yang akan berpusat di Fayette County di Negara bagian Ohio, Amerika Serikat dengan nilai total investasi sebesar US$3,5 miliar dengan target kapasitas produksi per tahunnya mencapai 40GWh dan menyerap sekitar 2.200 tenaga kerja di kota Fayette County dan sekitarnya.

Kedua perusahaan sebelumnya meresmikan kerja sama produksi baterai kendaraan listrik pada akhir Agustus 2022 lalu. Pabrik ini akan memproduksi jenis baterai pouch-type yang akan memasok kebutuhan pabrik kendaraan listrik Honda di kawasan Amerika Utara, seiring dengan semakin meningkatnya tren kendaraan berbasis elektrik di kawasan tersebut. Fasilitas tersebut akan mulai dibangun pada awal 2023 mendatang dengan target produksi massal advanced lithium-ion battery cells pada akhir 2025.

Executive Vice President American Honda Motor Co Inc Bob Nelson dalam siaran resminya yang kami terima pada Kamis (13/10). mengatakan, "Kami secara khusus hendak mengucapkan Terima Kasih kepada para pejabat di Negara Bagian Ohio, khususnya Fayette County, Jefferson Township, Jeffersonville serta Washington Court House yang telah menyambut baik proposal kerjasama antara Honda dan juga LG Energy Solution."

Sementara itu, Executive Vice President of Advanced Automotive Battery Division LG ES Dong-Myung Kim mengatakan, "Komitmen kami adalah menghasilkan produk dengan kualitas tinggi bersama Honda. Tidak hanya itu, kami juga bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak."

Honda juga telah menyampaikan rencana globalnya untuk meluncurkan hingga 30 model mobil berbasis listrik pada 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya. Selain itu, Honda juga berusaha mewujudkan netralitas karbon untuk semua lini produk serta aktivitas perusahaannya pada 2050 mendatang. (S-4)