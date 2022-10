Honda Hadir di GIIAS Medan Usai Absen 3 Tahun

SETELAH absen selama tiga tahun, Honda kembali berpartisipasi di ajang GIIAS Medan Auto Show 2022 di Santika Convention Center, Medan, Sumatra Utara pada 5-9 Oktober 2022. Booth Honda menampilkan jajaran produk unggulan seperti All New Honda HR-V RS, All New Honda BR-V Prestige with Honda Sensing, Honda City Hatchback RS with Honda Sensing, dan New Honda CR-V Prestige.

"Setelah absen selama 3 tahun, pada ajang GIIAS Medan 2022 kali ini kami yakin akan disambut penuh antusias oleh konsumen di Medan. Berbagai produk unggulan Honda dan juga bakal calon SUV terbaru Honda akan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mengunjungi booth Honda. Selain itu, berbagai program penjualan menarik telah kami siapkan juga dimana semakin memberikan nilai lebih sekaligus memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda," ungkap General Manager Main Dealer Honda Outside Java Region 1 Nukman Hung Lim, Rabu (5/10).

Selain menampilkan kendaraan terbaru, terdapat display istimewa, yaitu sebuah model yang akan menjadi model SUV terbaru Honda dan tampil untuk pertama kalinya di pulau Sumatra khususnya di provinsi Sumatra Utara melalui ajang pameran GIIAS Medan 2022 ini. Mobil ini ditampilkan pertama kalinya di dunia pada ajang GIIAS 2022 di ICE, BSD pada Agustus lalu, kemudian dibawa keliling ke sembilan kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah melalui serangkaian tes jalan dan roadshow ke berbagai kota, kini calon SUV terbaru Honda ini sudah selangkah lebih dekat menuju tahap peluncuran.

Di ajang pameran ini, pengunjung juga berkesempatan mencoba langsung kendaraan Honda. Setiap pengunjung yang melakukan test drive All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS akan mendapatkan free exclusive merchandise dari Honda. Sementara, bagi konsumen yang melakukan pembelian mobil di booth Honda selama GIIAS Medan Auto Show 2022 berkesempatan mendapatkan Lucky Dip senilai total ratusan rupiah dan juga berbagai macam hadiah langsung.

Untuk informasi lainnya mengenai aktivitas yang tersedia selama pameran berlangsung, bisa Anda lihat pada akun @hondaoutsidejava yang akan update setiap harinya. (S-4)