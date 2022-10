IMX 2022 ‘The Indonesian Kalcer’ Bukukan Rekor Baru

PERHELATAN final OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (OLX Autos IMX 2022) sukses terselenggara dalam dua hari pada 1-2 Oktober di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pesta modifikasi, aftermarket dan lifestyle yang digagas oleh National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) menunjukan daya kreativitas tanpa batas menuju Indonesia sebagai barometer modifikasi di skala Internasional.

Bertepatan di tahun kelima ini, IMX menggabungkan unsur modifikasi otomotif dan lifestyle dalam tema utama ‘The Indonesian Kalcer’. Sebagai selebrasi usai diterpa pandemi, acara yang dilakukan secara offline ini menunjukkan atmosfer penonton yang tetap terlihat sejak hari pertama hingga puncak acara di hari kedua. Audiens juga berkesempatan merasakan animo gelaran offline meski tidak berkunjung ke lokasi melalui Virtual Stage.

Selama 2 hari berlangsung, tercatat ribuan pengunjung memadati area JCC Hall A, baik yang membeli tiket secara pre-sale maupun on the spot dengan raihan total transaksi sebesar Rp4,8 Miliar. Raihan ini memperlihatkan antusiasme para audien menyambut kembalinya pesta modifikasi dan aftermarket terbesar di Indonesia.

“Sebagai pelopor expo modifikasi di Tanah Air, IMX selalu beradaptasi dan penuh terobosan. Tanpa menghilangkan benang merah untuk mengenalkan potensi-potensi kreatif anak bangsa, dan demi merangkul kembali seluruh insan modifikasi Tanah Air, gelaran ini tidak akan terlaksana tanpa partisipasi dari APM kendaraan, produsen aftermarket, modifikator, bengkel spesialis, pelaku industri lifestyle, hingga komunitas otomotif. Semua sepakat, OLX Autos IMX 2022 dapat memberikan dampak positif di industri kreatif secara luas dan berkelanjutan,” buka IMX Project Director Andre Mulyadi, Senin (3/10).

Menurut Andre, kembalinya gelaran IMX yang dilakukan secara offline terbukti mendorong industri otomotif dan aftermarket dapat terus menembus sekat-sekat pembatas lahirnya kreativitas para insan modifikasi nasional.

“Seluruh elemen industri otomotif dan aftermarket meyakini jika kolaborasi yang tercipta ini dapat menstimulasi perkembangan seperti negara Amerika atau Jepang. Tak hanya itu, jika berkaca pada dua negara tersebut, industri modifikasi dan aftermarket kendaraan menjadi pelopor utama yang berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan wisata. Bahkan dapat menghasilkan efek domino yang menguntungkan, terutama sektor ekonomi. Kunjungan para wisatawan luar kota tentu akan memakai jasa transportasi, menginap di hotel, membeli makanan dan minuman, hingga membeli oleh-oleh. Ini akan menggerakkan roda perekonomian, apalagi di Ibu Kota Jakarta,” kata Andre.

Black Stone Live Modz Challenge 2022 ‘Perang Bintang’.

Blackstone Livemodz Challenge 2022 dengan tema ‘Perang Bintang’ menjadi salah satu konten unggulan OLX Autos IMX 2022. Lima Car Enthusiast dari kalangan publik figur nasional yang memiliki konsep modifikasi berbeda, antara lain restorasi modifikasi BMW E30 besutan Raffi Ahmad dan Tim Rans, modifikasi konversi listrik Toyota Avanza besutan Atta Halilintar dan Tim Ashiap, modifikasi BMW E30 hatchback besutan Andre Taulany dan Tim Yellow, modifikasi supercar stance besutan Gading Marten dan Tim Papa Manja, serta modifikasi Mazda Miata MX-5 karya Uya Kuya dan Tim Gemes Manja.

Melalui proses penjurian yang cukup panjang, akhirnya tim Gading Marten berhasil menyabet gelar The King atau juara pertama di ajang kompetisi Black Stone Live Modz Challenge 2022 ‘Perang Bintang’. Sementara juara kedua diraih oleh tim Andre Taulany dengan mobil BMW E30 serta tim Atta Halilintar meraih posisi ketiga dengan mobil Avanza listriknya.

The Ultimate NMAA Top 50

Dari tahun ke tahun, deretan mobil modifikasi NMAA Top 50 menjadi medium kreatifitas para Car Enthusiast di Indonesia. Di OLX Autos IMX 2022, NMAA Top 50 dinilai dan dikurasi langsung oleh para pakar nasional dan internasional.

Sebelum dipilih The Ultimate NMAA Top 50, dewan juri berhasil memilih NMAA Top 10 seperti Mini Cooper milik Art Custom Works, Toyota 86 milik Zerone Japan, BMW 435i Convertible milik Raindy Igas, Innova Reborn milik Mac Motor, VW Golf MK1 milik Ambrose Kunst, Karma 86 milik Gav Gianyar, Voxy Mad 24 Garage, Suzuki Jimny JB74 milik White1 GD, Innova milik Aska, Mitsubishi Evo IX MR milik Saber Industries.

Sedangkan untuk pemenang The Ultimate NMAA Top 50 di gelaran OLX Autos IMX 2022, dewan juri memilih Mitsubishi Evo IX MR milik Saber Industries sebagai pemenang The Ultimate NMAA Top 50 dalam ajang OLX Autos IMX 2022.

Pemenang Supergiveaway Subaru Forester dan Innova 2KD

Sebagai bagian dari konten IMX setiap tahunnya, pengundian hadiah Supergiveaway adalah yang dinanti-nanti para pengunjung. Setelah dilakukan pengundian baik untuk supergiveway online maupun On The Spot, akhirnya terpilih Komang Triko Kusuma dari Bandar Lampung sebagai pemenang supergiveaway online Innova 2KD dan Muhammad Ramadhani dari Cianjur sebagai pemenang supergiveaway Subaru Forester On The Spot. (S-4)