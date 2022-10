Mengenal Sekilas Sejarah Mercedes-AMG

AMG bukan nama asing di dunia otomotif. Mercedes-AMG merupakan lini khusus milik Mercedes-Benz dengan spesialisasi menciptakan versi performance dari kendaraan mewah Mercedes-Benz, di mana kendaraan-kendaraan Mercedes-AMG memiliki mesin khusus yang dirancang dengan tenaga lebih dan desain body juga tampil lebih sporti, sesuai dengan performa mesin.

Nama AMG berasal dari gabungan antara dua nama keluarga pendiri perusahaan, yaitu Hans Werner Aufrecht dan Erhard Melcher, serta kota tempat tinggal Hans Werner Aufrecht yaitu Großaspach (baca: Grossaspach), yang kemudian membentuk singkatan AMG: Aufrecht, Melcher, Großaspach.

'One Man, One Engine' menjadi filosofi yang membedakan Mercedes-AMG dengan merek-merek otomotif lainnya. Filosofi ini diterapkan di pabrik Mercedes-AMG di kota Affalterbach dan Sindelfingen, Jerman, di mana setiap mesin hanya akan dikerjakan oleh satu orang, sehingga memberikan sentuhan yang lebih personal dengan standar performa terbaik.

Sejarah Mercedes-AMG

Kisah kesuksesan Mercedes-AMG dimulai di sebuah garasi kecil pada 1960-an. Hans Werner Aufrecht dan Erhard Melcher adalah dua insinyur yang bekerja di Mercedes-Benz, yang pada saat itu dikenal sebagai Daimler-Benz. Aufrecht dan Melcher merupakan anggota divisi Development Department yang bertanggung jawab mengerjakan mesin balap untuk model 300 SE sampai akhirnya perusahaan memberhentikan semua kegiatan motorsport.

Meski demikian, semangat terhadap motosport dari kedua insiyur ini tidak padam. Di waktu luang, mereka terus mengerjakan mesin balap 300 SE di rumah Aufrecht di Großaspach hingga pada 1965, Manfred Schiek, kolega mereka di Daimler-Benz, menjadi salah satu pembalap di German Touring Car Championship. Schiek menggunakan mobil dengan mesin 300 SE garapan Aufrecht dan Melcher dan berhasil memenangkan 10 balapan. rangkaian kemenangan yang akhirnya berhasil mempopulerkan reputasi Aufrecht dan Melcher sebagai ahli performa mesin Mercedes-Benz.

Reputasi yang baik belum cukup untuk Hans Werner Aufrecht. Ia memiliki visi untuk menciptakan kendaraan yang dapat digunakan di jalan raya dengan model seperti mobil balap 300 SE. Aufrecht pun mengundurkan diri dari Mercedes-Benz pada 1966 dan mendirikan perusahaan bersama Erhard Melcher setahun kemudian dengan nama 'Aufrecht Melcher Großaspach Ingenieurbüro, Konstruktion und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren' (Aufrecht Melcher Großaspach engineering firm, design and testing for the development of racing engines).

Perusahaan ini berawal di tempat yang dulunya sebuah penggilingan di kota Burgstall. Tidak lama setelah berdirinya perusahaan, mesin-mesin yang dikerjakan oleh Aufrecht dan Melcher menjadi hal yang wajib untuk berbagai tim balap pribadi.

Beberapa tahun kemudian, pada 1984, Mercedes-AMG menjadi perusahaan yang memanufaktur mesin dan pada akhir 1980-an, menjalin kerja sama dengan Daimler-Benz untuk mobil balap. Pada 1990, permintaan konsumen untuk kendaraan Mercedes-AMG telah berkembang pesat dan pada 1993, Mercedes-Benz C 63 AMG diperkenalkan untuk pertama kalinya dan Mercedes-AMG pun menjadi sebuah merek dagang.

Mercedes-AMG masa kini

Pada Oktober 2022, Mercedes-AMG telah mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan di pabrik Affalterbach dan Sindelfingen. Tersedia lebih dari 60 model Mercedes-AMG di seluruh dunia yang terdiri dari model compact car, sedan, coupe, SUV dan sports car. Setiap model Mercedes-AMG adalah kendaraan performance dengan tenaga berlimpah, suara mesin yang menggiurkan, handling dan sensasi berkendara yang berbeda.

Mercedes-AMG dapat terbagi dalam dua kategori

1. Mercedes-Benz Sport Cars yang dibuat oleh Mercedes-Benz dan dimodifikasi oleh teknisi Mercedes-AMG di Affalterbach, yaitu model 35, model 43 dan model 53.

2 Mercedes-AMG performance cars

a. Body dibuat oleh Mercedes-Benz dan mesinnya dibuat oleh teknisi Mercedes-AMG di Affalterbach, yaitu model 45 dan model 63.

b. Body dan mesin dibuat oleh teknisi Mercedes-AMG di Affalterbach, yaitu model GT dan model SL.