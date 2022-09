Wuling Meriahkan Gelaran Indonesia Electric Motor Show 2022

SEBAGAI wujud dukungan terhadap perkembangan industri kendaraan listrik di Tanah Air, Wuling Motors (Wuling) berpartisipasi dalam gelaran Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada 28-30 September 2022. Wuling kembali menampilkan mobil listrik pertamanya di Indonesia, yaitu Air ev. Selain itu, Wuling juga memamerkan inovasi terbarunya yaitu Almaz Hybrid Concept untuk pertama kalinya kepada publik.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani menyampaikan, bahwa sejalan dengan tema 'The Future is Now' yang diusung Wuling di IEMS 2022, pihaknya membawa dua inovasi berkendara ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik dan hybrid.

"Kami pun tidak berhenti untuk berinovasi bagi masyarakat Indonesia dan hari ini kami membawa serta teknologi hybrid dalam bentuk Almaz Hybrid Concept yang secara khusus kami tampilkan di sini. Inilah bukti nyata Wuling untuk mempertegas komitmen kami bagi Indonesia serta menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan, efisien, dan bertenaga bagi para konsumen," jelas Dian, Rabu (28/9).

Di pameran IEMS 2022 bertema 'Strengthening Autonomous Ecosystem' yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini, Wuling menampilkan satu unit Air ev Long Range dan satu unit Almaz Hybrid Concept di booth S6 seluas 50 meter persegi. Tak hanya itu, Wuling pun menyediakan dua unit Air ev dengan varian Long Range bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berkendara ramah lingkungan bersama mobil listrik berdimensi kompak ini.

Inovasi terbaru Wuling yang dihadirkan dalam acara ini ialah teknologi hybrid yang ada pada Almaz Hybrid Concept. Teknologi ini merupakan penggabungan antara mesin berbahan bakar minyak dan motor listrik bertenaga baterai yang meningkatkan efisiensi dan juga ramah lingkungan. Selain itu, inovasi hybrid yang dikembangkan oleh Wuling ini memiliki performa tinggi sehingga diharapkan nantinya bisa memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan.

"Mari kunjungi booth kami untuk mengenal lebih dekat deretan inovasi berkendara yang ramah lingkungan dari Wuling di IEMS 2022. Bersama kita ambil bagian untuk wujudkan mobilitas eco-friendly untuk Indonesia yang lebih hijau kini dan nanti," ajak Dian. (S-4)