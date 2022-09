Dipegang Pimpinan Baru, DCVI Targetkan Buka Lima Diler Tahun Ini

DALAM acara Media Luncheon DVCI Towards 2023 di Jakarta pada Selasa (27/9), PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) secara resmi memperkenalkan Naeem Hassim yang kini menjabat sebagai President Director DVCI, menggantikan Jung-Woo Park, terhitung mulai 1 Juni 2022 lalu. Selain memperkenalkan diri, Naeem mengungkapkan pencapaian serta visi dan misi perusahaannya dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Kepemimpinan Naeem Hassim menjadi babak baru bagi Mercedes-Benz Truck and Bus. Pria berdarah India kelahiran Zaf, Afrika Selatan, 25 Maret 1969 ini telah berkecimpung di industri otomotif sejak tahun 1991 di Afrika Selatan dan telah bergabung selama 28 tahun bersama Mercedes-Benz dan telah bertanggung jawab di berbagai divisi Aftersales, Sales & Marketing dan Supply chain & Sales Support di Mercedes-Benz Daimler Truck dan Bus.

Sebelum ini Naeem pernah menduduki posisi Head of Regional Center Afrika, Daimler Truck Overseas (DTO) selama 23 tahun (1994-2017). Selanjutnya ayah dari dua putri kembar ini meneruskan tugasnya di Dubai, Uni Emirat Arab selama lima tahun sebelum akhirnya menjabat sebagai President Director DVCI.

"Sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin pasar Indonesia dengan pasar yang besar dan potensi positif di wilayah Asia Tenggara-Pasifik. Mercedes-Benz telah beroperasi selama 52 tahun di Indonesia dan berada di posisi yang tepat untuk melayani dan mendukung pelanggan di tengah momentum pertumbuhan yang kuat di berbagai sektor. Dengan kepercayaan pelanggan, serta dukungan penuh dari semua mitra dealer, kami akan mewujudkan hal tersebut sembari terus berkomitmen pada misi perusahaan kami yaitu 'for all who keep the world moving'. Dengan demikian, kami yakin akan pertumbuhan positif di Indonesia." ujar Naeem Hassim.

Naeem mengaku gembira melihat sambutan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk truk Mercedes-Benz. Pada semester II 2022, perusahaannya juga berhasil memasarkan kendaraan niaga di atas 10 ton dengan baik. Sepanjang Januari-Agustus 2022, total penjualan truk dan bus Mercedes-Benz mencapai 1.676 unit. Penjualan truk Mercedes-Benz Actros tumbuh 187% sementara Mercedes-Benz Bus mengalami pertumbuhan sebesar 84%.

Saat Mercedes-Benz Truk dan Bus didukung oleh 27 diler yang tersebar di seluruh Indonesia. Naeem menyatakan akan terus memperluas jaringan bisnisnya dengan membuka lima diler baru untuk memberikan solusi terbaik dan memenuhi kebutuhan kendaraan niaga bagi pelanggan.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan Truk dan Bus Mercedes-Benz, DCVI menghadirkan Daimler Truck Connect Indonesia, call center resmi Mercedes-Benz Truk dan Bus, yang dapat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp di 021-30001971 dan surat elektronik di mbcv- indonesia@daimler.com. (S-4)