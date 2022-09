All New BR-V Pop Park Sambangi Kota Bandung

SETELAH sukses menggelar All New BR-V Pop Park di Summarecon Mall Bekasi, akhir Agustus 2022 lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menggelar acara serupa di Kiara Artha Park, Kebonwaru, Bandung, jawa Barat pada 24-25 September 2022. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Honda ubagi konsumen All New BR-V, sekaligus sebagai ajang untuk seluruh anggota keluarga menikmati waktu bersama dengan beragam permainan dan hiburan di akhir pekan.

Kiara Artha Park dipilih oleh Honda kali ini karena memiliki suasana yang menarik dan dapat dinikmati oleh pengunjung bersama keluarga. Tempat wisata yang populer ini terletak di pusat kota Bandung dan merupakan ruang publik yang bertemakan taman kota dimana para pengunjung All New BR-V Pop Park dapat menikmati berbagai zona permainan, panggung hiburan dan area kuliner.

Di dalam zona permainan, pengunjung dapat menikmati permainan seperti racing simulator, mewarnai, puzzle games, claw machine, trampolin, mini goal, outdoor playground, dan berbagai permainan serta lomba-lomba berhadiah lainnya. Sementara, panggung hiburan menyajikan berbagai pertunjukan yang menyenangkan seperti stand up comedy, kids dance, marching band, lomba menyanyi anak, termasuk penampilan spesial dari grup musik ternama, Yovie & Nuno, di harui kedua (Minggu). Seluruh pengunjung yang datang dapat menikmati seluruh aktivitas di acara All New BR-V Pop Park yang digelar selama dua hari ini secara gratis.

Acara All New BR-V Pop Park menyediakan unit khusus untuk test drive dimana para pengunjung dapat merasakan langsung All New Honda BR-V. Ada juga penawaran khusus untuk calon konsumen yang ingin melakukan pembelian All New Honda BR-V.

Selama pergelaran All new BR-V Pop Park, konsumen berkesempatan mendapatkan promo Lucky Dip hingga senilai Rp5 juta, Voucher Free Service senilai Rp1 juta, aktivitas trade in hingga cicilan ringan mulai Rp3 juta per bulan dan masih banyak penawaran terbaik lagi.

"Melalui acara All New BR-V Pop Park, kami ingin membagikan kesenangan yang dirasakan para keluarga yang telah memilih All New Honda BR-V kepada masyarakat luas. Kami juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung performa All New Honda BR-V melalui test drive serta juga ada penawaran khusus dan promo menarik bagi konsumen," ujar Operational Director Honda Bandung Center Iwan Tjandradinata.

Setelah digelar di Kota Bandung, Honda juga berencana untuk menggelar All New BR-V Pop Park di lima kota besar di Indonesia dengan menggabungkan test drive, playground dan permainan keluarga, serta berbagai hiburan musik dan kuliner hingga Februari 2023. (S-4)