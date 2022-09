Subaru Serah Terima The All-New BRZ ke Delapan Konsumen Pertama

SUBARU Indonesia menghelat acara bertajuk Subaru BRZ First Owner Handover untuk merayakan serah-terima perdana unit the all-new Subaru BRZ kepada 8 perwakilan pelanggan pertama di Indonesia. Diluncurkan pada 11 Agustus di gelaran GIIAS 2022, Sports car The all-new SUBARU BRZ mulai didistribusikan secara nasional melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru pada September ini.

Pada acara yang sama Subaru Indonesia juga meluncurkan aksesoris resmi 'Subaru Tecnica International (STI) Performance Parts' yang dibuat melalui riset motorsport yang panjang untuk meningkatkan aerodinamika dan tampilan Subaru BRZ.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher menyatakan bangga dapat memulai proses distribusivnasional melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru untuk model the all-new Subaru BRZ. Ia juga menegaskan BRZ generassi kedua ini berbeda jika dibandingkan generasi sebelumnya. Power, torsi, dan akselerasi dibuat lebih baik sehingga handling, keseimbangan, dan pengalaman berkendara yang menyenangkan, murni, khas sebuah sports car.

"Seluruhnya kelebihan tersebut dibalut dengan reliabilitas dan safety khas Subaru. Tapi tidak hanya berhenti sampai disitu, kami juga menyediakan STI Performance Parts bagi mereka yang menyukai peningkatan performa, aerodinamika, tampilan, dan personalisasi kendaraan bagi para pemilik Subaru BRZ," papar Arie, Sabtu (24/9).

The all-new Subaru BRZ ditawarkan dalam dua varian trim, Subaru BRZ M/T yang ditawarkan dengan harga Rp825 juta (on-the-road Jakarta) dan Subaru BRZ A/T EyeSight® dengan banderol Rp850 juta. Tersedia dalam tujuh pilihan warna, yaitu World Rally Blue, Crystal Black Silica, Ignition Red, Crystal White Pearl, Magnetite Gray Metallic, Ice Silver Metallic, dan Saphire Blue Pearl.

BRZ dilengkapi dengan mesin BOXER® 2.4 liter naturally aspirated bertenaga 237 PS pada 7.000 rpm dan torsi puncak 250Nm mulai 3.700 rpm, atau meningkat lebih dari 15%. Transmisi otomatisnya juga telah dilengkapi fitur keselamatan bantuan pengemudi Subaru EyeSight® generasi ke-4. Sistem ini mencakup fungsi: Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking System, Lane Departure and Sway Warning, dan Lead Vehicle Start Alert. Pada varian Subaru BRZ A/T EyeSight® juga tersedia dengan opsi High Beam Assist.

STI Performance Parts

Subaru Tecnica International (STI) adalah anak perusahaan dari Subaru Corporation Japan yang memiliki visi untuk menciptakan kendaraan dengan 'the world's most enjoyable driving experience'. Didirikan pada 1988 dengan fokus dunia Motorsport dan aplikasinya untuk peningkatan performa kendaraan serta gaya hidup para pengguna Subaru secara keseluruhan.

Pada acara Subaru BRZ First Owner Handover yang digelar di GIOI by the Farm PIK, Jakarta Utara, Sabtu (24/9) itu, Subaru Indonesia juga memperkenalkan STI Performance Parts untuk Subaru BRZ. Adapun STI Performance Parts untuk Subaru BRZ dapat dipesan konsumen di Indonesia melalui jaringan diler resmi Plaza Subaru. (S-4)