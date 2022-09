Setelah di Surabaya, GIIAS The Series 2022 Akan Digelar di Medan

PENYELENGGARAAN pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 memasuki hari terakhir. Antusiasme pengunjung di hari terakhir pun masih tinggi. Pengunjung antusias melihat pameran otomotif yang digelar di Grand City Convex, Surabaya, dan dimeriahkan oleh Audi, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling. Serta turut hadir juga dari industri pendukung otomotif seperti Honda Motor, Benelli, Keeway, Autovision dan Servvo.

Pada kesempatan terakhir GIIAS Surabaya 2022 ini, tidak sedikit pengunjung yang membawa serta keluarga mereka. Sehingga menjadi bisa menjadi ajang pemberian edukasi sejak dini kepada anak tentang industri otomotif, khususnya mengenai teknologi dan inovasi terbaru.

Pengunjung juga berkesempatan mencoba berbagai kendaraan roda dua dan roda empat secara langsung di area Test Drive dan Test Ride yang terletak di Outdoor Area Grand City Convex. Berbagai kendaraan dari para peserta GIIAS Surabaya dapat pengunjung coba secara langsung performanya, termasuk juga kendaraan listrik.

GIIAS Surabaya 2022 didukung penuh oleh Astra Financial sebagai platinum sponsor yang hadir bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, dan MauCash, MOXA, dan SEVA. GIIAS Surabaya 2022 juga mendapatkan dukungan dari OLX Autos sebagai official trade in partner, serta SuperChallenge sebagai sponsor.

GIIAS Medan 2022 Hadir Oktober Mendatang

Setelah berakhirnya pelaksanaan GIIAS Surabaya 2022 di Grand City Convex, GIIAS The Series akan melanjutkan rangkaiannya dan mulai kembali menyapa pecinta otomotif di kota-kota strategis lainnya di Indonesia. Kota selanjutnya yang bakal jadi tujuan GIIAS The Series tahun ini adalah Medan. Akan ada 8 merek kendaraan penumpang akan hadir pada seri penyelenggaraan GIIAS di Medan, Oktober mendatang.

Para peserta pameran juga akan membawa teknologi dan produk kendaraan terbaru, yang juga diluncurkan pada GIIAS 2022, di ICE- BSD City. Termasuk juga teknologi kendaraan masa depan berbasis listrik yang akan dipamerkan kepada pecinta otomotif di Medan pada 5 – 9 Oktober 2022 di Santika Premier Hotel and Convention. Lalu rangkaian GIIAS The Series akan ditutup pada penyelenggaraan GIIAS Makassar 16 – 20 November 2022 di Four Points, Makassar. (S-4)