Mitsubishi Motors Meriahkan GIIAS Surabaya 2022

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya, yang diselenggarakan di Grand City Convex Surabaya, pada periode 14-18 September 2022. Kali ini booth Mitsubishi Motors mengusung tema 'Life’s Adventure Park' sebagai simbolisasi arah merek serta berbagai macam program dan kegiatan yang dihadirkan pada GIIAS Surabaya.

Pada ajang ini MMKSI juga menghadirkan model small-MPV terbaru, Mitsubishi New Xpander Cross, yang sebelumnya diluncurkan di ajang GIIAS 2022 bulan Agustus lalu. Dihadirkannya Mitsubishi New Xpander Cross di GIIAS Surabaya menjadi bagian dari rangkaian peluncuran di 20 kota besar Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap hingga 2 Oktober 2022 mendatang.

“Partisipasi MMKSI dalam GIIAS Surabaya bertujuan untuk membagikan pengalaman menarik kepada masyarakat melalui konsep ‘Life’s Adventure’ yang terwujud pada semangat MMKSI menghadirkan lini produk unggulan Mitsubishi Motors, layanan penjualan dan purna jual yang memudahkan konsumen. Kami dengan senang hati mengundang Anda untuk dapat hadir dan mendapatkan impresi langsung untuk seluruh lini kendaraan Mitsubishi Motors, terutama New Xpander Cross, sebuah produk flagship model Xpander terbaru yang dilengkapi dengan pengembangan signifikan dibanding model sebelumya," ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura, Rabu (14/9).

Di GIIAS Surabaya 2022, MMKSI menampilkan total empat unit display yang terdiri dari New Xpander Cross, Xpander, dan Pajero Sport. Selain itu, tersedia total tiga unit tes yang terdiri dari dua unit varian New Xpander Cross Premium, dan satu unit New Xpander Ultimate.

Selain itu konsumen dapat merasakan pengalaman peningkatan fasilitas yang disediakan MMKSI yang berbasis digital dengan layanan MIRA, Virtual Assistant Chatbot dan seluruh permbaharuan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

Sepanjang bulan Januari – Juli 2022, model Xpander telah berkontribusi sebesar 63%, dan Xpander Cross berkontribusi sebesar 54% terhadap penjualan masing-masing model tersebut di provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan peluncuran New Xpander Cross, area Surabaya dapat meningkatkan pangsa pasar, serta kontribusi terhadap penjualan di provinsi Jawa Timur. (S-4)