Calon SUV Baru Honda Kembali Tampil di GIIAS 

PT Honda Prospect Motor (HPM) memanfaatkan momentum pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 untuk menampilkan seluruh produknya, termasuk model yang akan menjadi SUV terbaru dari Honda. HPM juga menghadirkan berbagai program penawaran menarik selama pameran yang berlangsung mulai 14 hingga 18 September 2022 di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya.

Di lokasi Booth A, Honda menampilkan jajaran produk terbaru termasuk All New Honda HR-V RS, All New Honda BR-V Prestige with Honda Sensing, Honda City Hatchback RS with Honda Sensing, New Honda Brio RS Urbanite, All New Honda BR-V tipe E, dan New Honda CR-V Black Edition.

Sebagai display istimewa, sebuah model yang akan menjadi SUV terbaru Honda juga tampil di GIIAS Surabaya. Mobil ini sebelumnya ditampilkan untuk pertama kali di dunia pada ajang GIIAS 2022 di ICE, BSD pada Agustus lalu. Mobil ini juga telah dibawa ke sembilan kota di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Calon SUV terbaru Honda ini sudah selangkah lebih dekat menuju tahap peluncuran.

"Kami yakin bahwa ajang GIIAS 2022 akan disambut baik oleh konsumen di Surabaya, terutama dengan berbagai produk unggulan Honda, termasuk calon SUV terbaru yang akan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, berbagai program penjualan yang telah kami siapkan juga akan semakin memberikan nilai lebih sekaligus memudahkan konsumen untuk memiliki mobil Honda." ungkap President Director Honda Surabaya Center Ang Hoey Tiong, Rabu (14/9).

Penjualan Honda di Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara

Sepanjang Januari – Agustus 2022, Honda mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 18.02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dengan total penjualan 8.893 unit di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Honda Brio tetap menjadi kontributor utama dengan menyumbang 52.21% dari total penjualan atau sebanyak 4.643 unit. Honda Brio Satya mencatat penjualan 3.515 unit, sementara itu Honda Brio RS sebanyak 1.128 unit.

Sementara itu, Honda BR-V membukukan 1.532 unit dengan kontribusi sebesar 17.23% dari total penjualan. Honda HR-V 1.5L mencatat penjualan sebanyak 1.511 unit.

Kemudian, Honda City Hatchback RS meraih penjualan sebanyak 595 unit. Honda CR-V terjual 459 unit. Sementara Mobilio membukukan penjualan sebanyak 77 unit.

Di segmen sedan, Honda Civic mencatat penjualan 33 unit, Honda City 18 unit dan Honda Accord 14 unit. Sementara Honda HR-V 1.8L mencatat penjualan sebanyak 5 unit. Honda Odyssey membukukan penjualan 5 unit.