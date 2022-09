Mercedes-Benz Axor Euro 4 Unjuk Gigi di Mining Indonesia 2022

USAI meluncurkan rangkaian truk terbaru Axor Euro 4 awal Juni, disusul tuntasnya rangkaian Roadshow Axor Euro 4 dari Barat hingga Timur Indonesia, PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) kembali menghadirkan Mercedes-Benz Axor Euro 4 di acara Mining Indonesia 2022. Keikutsertaan DCVI di acara pameran kendaraan pertambangan yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran Jakartaini diresmikan oleh President Director DCVI Naeem Hassim, dan dihadiri oleh manajemen DCVI dan perwakilan diler resmi dari seluruh Indonesia.

Kehadiran truk Mercedes-Benz di Mining Indonesia yang digelar pada 14-17 September 2022 ini bertujuan untuk mendukung dan memajukan bisnis para mitra usaha di sektor pertambangan dan konstruksi dengan menghadirkan solusi transportasi andalan melalui produk terbarunya yaitu Mercedes-Benz Axor Euro 4. Axor Euro 4 merupakan kendaraan yang diciptakan secara khusus untuk pelanggan di Indonesia dan dirakit penuh secara lokal di Wanaherang, Bogor.

Naeem Hassim mengungkapkan, kondisi ekonomi Indonesia yang mulai pulih menjadi sentimen positif bagi banyak industri, termasuk pertambangan. Hal ini terlihat karena sektor pertambangan terus menyumbang pemasukan besar bagi negara, serta adanya peningkatan mobilitas pada kebutuhan transportasi logistik barang dagang dan niaga menyusul harga komoditas seperti batu bara dan nikel yang mengalami kenaikan akibat disrupsi suplai dan ketegangan geopolitik.

"Sebuah kebanggan untuk kami, pada akhirnya dapat menyapa pelanggan setia, diler, karoseri, leasing dan rekan-rekan media secara langsung di booth Daimler Truck di Mining Indonesia. Pameran ini merupakan salah satu acara favorit kami khususnya setelah dua tahun offline dikarenakan pandemic. Saya percaya bahwa DCVI hanya akan memberikan berita baik untuk mendukung pertumbuhan yang menjanjikan di sektor pertambangan dan komoditas yang sedang terjadi saat ini," ujar Naeem Hassim di sela-sela acara peresmian, Rabu (14/9).

Ia menambahkan, perusahaannya kali ini membawa empat unit Mercedes-Benz Axor Euro 4 ke pameran Mining Indonesia 2022; Axor 2528CX, 2528 CH dan 2528 RMC yang mengusung mesin OM 906 berteknologi SCR, ZPD Pump dan 3D Fuel filters untuk memenuhi regulasi Euro 4 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak April lalu.

Axor 2528CH dan Axor 2528CX merupakan truk unggulan dari Daimler Truck Indonesia yang memiliki fungsi utama untuk mengangkut material seperti batu, pasir, dan juga tanah di area pertambangan dan konstruksi. Truk bertipe dump truck ini memiliki durabilitas tinggi dan bisa memuat material dalam jumlah besar sehingga menguntungkan pelanggan. Sedangkan Mercedes-Benz Axor 2528RMC merupakan truk andalan Daimler Truck yang memiliki fungsi sebagai truk pengaduk material yang cocok untuk proyek konstruksi.

Head of Product and Marketing DCVI Faustina menjelaskan bahwa truk Mercedes-Benz telah lama dipercaya oleh pengusaha-pengusaha di bidang pertambangan. "Truk Merceds-Benz sejak dulu dikenal sangat tangguh khususnya untuk dioperasikan di medan-medan off road," tegasnya di sela-sela acara Mining Indonesia 2022.

Pada 2021, DCVI berhasil mencatatkan pangsa pasar sebesar 9,10% untuk kategori truk di atas 10 ton dan diprediksi meraih pangsa pasar hingga dua digit di 2022. Terbukti dengan catatan pertumbuhan penjualan truk Mercedes-Benz yang lebih dari 100% hingga Juni 2022 lalu. Melihat permintaan truk yang terus mengalami peningkatan, DCVI telah melakukan sejumlah persiapan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Sebagai hadiah untuk perayaan 52 tahun kami bulan depan, kami saat ini tengah mempersiapkan Daimler Truck Part Center di Cikarang dengan area penyimpanan 3.000 meter persegi dan pada tahun pertama, kami ingin menjangkau hingga 15.000 item dengan jumlah lebih dari 300.000 kuantitas. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen kami di DCVI untuk meningkatkan ketersediaan dan pasokan suku cadang kepada pelanggan setia kami." tutup Naeem. (S-4)