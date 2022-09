Rekor King of Brio Pecah di Seri Penutup BSC 2022 di Surabaya

SERI penutup ajang Brio Slalom Challenge (BSC) 2022 berlangsung di Lapangan Parkir Timur Plaza Surabaya, kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (10/9). Dalam seri terakhir ini, rekor waktu tercepat di kategori King of Brio berhasil dipecahkan oleh Muhamad Mahaputra dengan catatan waktu 18.630 detik.

BSC 2022 menyajikan kategori khusus yaitu King of Brio dimana pembalap dari tim Honda Racing Indonesia yaitu Avila Bahar menantang para pemenang dari kategori komunitas untuk mengalahkan atau mendekati catatan waktu yang dibukukan. Avila Bahar yang biasanya adu cepat di lintasan balap di kejurnas ITCR kali ini mencicipi rintangan di BSC 2022. Avila kemudian bermanuver di atas lintasan dan sukses mencatatkan waktu yaitu 20.301 detik.

Acara ini dibuka untuk masyarakat umum dan dapat diikuti oleh siapa saja, pecinta slalom dari berbagai kalangan. Sepanjang pagelaran BSC 2022, diikuti oleh lebih dari 350 peserta dari berbagai kota. BSC 2022 merupakan rangkaian acara yang dimulai dari kota Jakarta, Bandung, Semarang hingga Surabaya, dimana merupakan putaran penutup dari rangkaian BSC 2022.

"Pagelaran ini ditutup dengan menarik dimana rekor King Of Brio akhirnya berhasil dipecahkan oleh peserta pada seri terakhir ini. Brio Slalom Challenge 2022 yang di gelar di kota Surabaya disambut dengan antusias oleh para penggemar slalom, baik peserta pemula maupun profesional. Antusiasme peserta sepanjang 4 seri di musim ini sangat tinggi dan kami akan terus membagikan kegembiraan melalui semangat Everyone Can Race," ujar Communication Strategy Senior Manager PT Honda Prospect Motor Adhi Parama Sugarda.

Seperti seri-seri sebelumnya, kompetisi BSC dibagi menjadi beberapa kategori. Di kategori Profesional, para peslalom menggunakan Brio yang sudah dimodifikasi (menggunakan hidrolik) serta yang sudah memiliki seeded A dan juga seeded B berhak untuk mengikuti sub kategori Super Brio dan Rockin Brio. Sementara itu peserta yang belum teregistrasi sebagai profesional di IMI dapat mengikuti subkategori On Fire Brio.

Pada seri BSC Surabaya kali ini, juara kategori Super Brio dimenangkan oleh Donih dari komunitas PST, sementara untuk kategori On Fire Brio dimenangkan oleh Binar ZTR yang berasal dari komunitas BTX ALLSTAR. Kemudian untuk juara di kategori Rockin Brio dimenangkan oleh Andy Firdaus dari komunitas BTX ALLSTAR,.

Sementara itu peslalom dari komunitas berlomba menggunakan sistem bracket time. Kategori ini dibagi ke dalam tiga sub kategori yaitu Performance Drive untuk peserta yang mencapai waktu 17 detik, lalu Exciting Drive 19 detik dan Fun Drive 21 detik. Untuk kategori ini diikuti oleh berbagai komunitas Brio diantaranya seperti WargaXBurger, Privateer, PMRT, HBCI, Unidrive, Brionesia serta komunitas Brio dari luar kota Surabaya seperti PST Bandung.

Para jurnalis yang berasal dari media lokal kota Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti gelaran BSC 2022 untuk pertama kalinya. Ajang BSC juga memberikan apresiasi untuk special categories Babe Driver berhasil dimenangi oleh Putri Ade Frida Apriesta dari Transkon Jaya Racing Team dengan catatan waktu 00:19.367, kemudian The Most Accurate Time berhasil dimenangi oleh Yohanes Arif G dari Brionesia dengan 00:26.002, kemudian The Stylish Finish diraih oleh Raden Varrel Guntur Pratama Putra dari Warga X Burger. Sedangkan untuk The Most Consistency berhasil diraih kali ini oleh Hirzi Adari dari Privateer.