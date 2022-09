Suzuki Gelar Program Mobil Bagus, Hujan Bonus!

SUZUKI kembali menghadirkan promo khusus bulan September yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema 'Mobil Bagus, Hujan Bonus!', Suzuki menawarkan promo untuk pembelian Baleno, All New Ertiga, XL7, SX4 S-Cross, dan New Carry Pick Up. Suzuki juga akan memberikan hadiah langsung dan hadiah undian berupa logam mulia dan sepeda motor Suzuki.

“Promo ini tidak hanya ditujukan untuk calon konsumen yang melakukan pembelian mobil Suzuki, namun juga untuk calon konsumen yang melakukan tukar tambah dengan mobil Suzuki melalui Auto Value,” terang Assistant to Departement Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko, Rabu (7/9).

Bagi calon konsumen yang berminat membeli Baleno, Suzuki akan memberikan berbagai penawaran mulai dari uang muka yang rendah, yaitu 10%, bunga 0%, dan hadiah-hadiah langsung lainnya.

Sedangkan untuk pembelian All New Ertiga, XL7, atau SX4 S-Cross, Suzuki menawarkan berbagai promo menarik, seperti uang muka rendah sebesar 10%, bunga 0% (untuk All New Ertiga & XL7), hadiah langsung, dan extra cashback sebesar Rp4 Juta jika melakukan tukar tambah melalui AutoValue. Selain itu, bagi calon konsumen yang melakukan test drive unit All New Ertiga Hybrid, akan berkesempatan memenangkan hadiah mobil dan motor Suzuki.

Selain promo untuk pembelian kendaraan penumpang, Suzuki juga memberikan promo untuk kendaraan komersial. Untuk New Carry Pick Up, Suzuki menawarkan promo berupa uang muka rendah dengan tenor hingga 5 tahun, dan bebas angsuran berkali-kali. Selain itu, calon konsumen juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa 1 unit sepeda motor Suzuki dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di diler resmi Suzuki. (S-4)