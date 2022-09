Honda N-Box Hadir Perdana di Dreams Café

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Dreams Café by Honda menampilkan mobil Honda N-BOX, salah satu kei car Honda N Series yang sangat populer di pasar domestik Jepang. Mobil ini tampil sebagai salah satu display di kafe yang berlokasi di Senayan Park Jakarta hingga 26 September 2022.

Honda N-BOX merupakan mobil minivan lima pintu dengan mesin kecil berkapasitas 660 cc. N-BOX juga mengadopsi konsep 'man maximum, machine minimum' yang merupakan ciri khas sebagai pendekatan dasar desain mobil Honda dimana meminimalkan ruang pada komponen mekanis yang bertujuan untuk meningkatkan ruangan kendaraan.

Tangki bahan bakar terletak pada bawah jok depan yang merupakan tata letak tangki tengah khas mobil Honda. Hal ini turut berkontribusi pada desain interior N-BOX yang lebih minimalis namun tetap nyaman.

Generasi pertama N-BOX diperkenalkan pertama kali pada November 2011 dan dijual hingga Agustus 2017. N-BOX Generasi kedua hadir pada September 2017 dengan mesin kecil 660 cc yang dilengkapi dengan perangkat turbo yang membuat performa berkendaranya lebih menyenangkan. N-BOX generasi kedua ini juga sudah dilengkapi teknologi keselamatan canggih Honda Sensing.

Honda N-BOX berhasil meraih gelar Car of the Year pada 2017 dari Japan Automotive Hall of Fame. Setahun kemudian mobil ini kembali meraih penghargaan bergengsi lainnya berupa Technology of the Year Award dari Automotive Researchers' and Journalists' Conference of Japan for weight reduction technology.

Di Dreams Café by Honda juga menampilkan display lainnya yaitu All New Honda BR-V bertema outdoor yang pernah ditampilkan ajang GIIAS 2022 dan juga pada acara All New BR-V Pop Park di Summarecon Mall Bekasi. Ada juga displai motor sport yaitu Honda CBR150.

Sebelumnya, beberapa produk spesial Honda telah ditampilkan di Dreams Café Powered by Honda seperti mobil sport mini Honda S660, Honda S800, Honda S2000, Honda Civic Type R dan Honda RC123V-S.

Pengunjung juga dapat mencoba pengalaman interaktif melalui Honda VR Sensing serta wahana Honda Simulator, dimana pengunjung dapat merasakan sensasi balapan Formula 1 di dalam kafe ini.

Honda berkolaborasi dengan Dua Coffee untuk menyediakan makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pengunjung saat sedang bersantai di Dreams Café powered by Honda. Ada diskon 20% bagi bagi pemilik mobil Honda yang berkunjung untuk makan dan minuman hanya dengan menunjukkan STNK mobil Honda.

Sementara bagi pengunjung yang tidak memiliki mobil Honda, pengunjung juga bisa mendapatkan diskon 10% dengan menunjukkan postingan Instastory yang diunduh menggunakan filter Dreams Café lalu tag ke akun Instagram @Hondaisme.