Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 Tiba di Kota Terakhir

ROADSHOW Mercedes-Benz Axor Euro 4 ke 10 kota besar di Indonesia tiba di tujuan terakhirnya di Kota Makassar pada Selasa (6/9). Roadshow yang mengangkat tema Mercedes-Benz Better Future For You itu digelar oleh PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) bersama PT Gowa Kencana Motor (GKM Makassar) sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat produk Mercedes-Benz Axor Euro 4 kepada para pelanggan di masing-masing kota yang dikunjungi.

President Director DCVI Naeem Hassim menyampaikan, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil terbesar bijih nikel di dunia dan perusahaannya melihat potensi kebutuhan transportasi logistik di wilayah tersebut semakin meningkat di masa depan.

"Oleh karena itu, kami menghadirkan Mercedes-Benz Axor Euro 4, khususnya Axor 2528CX dan Axor 4023TH yang sudah dilengkapi dengan mesin OM 906 yang sudah terbukti, teknologi SCR yang lebih ramah lingkungan dengan fitur keamanan seperti ABS," imbuh Naeem Hassim, Selasa (6/9).

Di Makassar, DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen yaitu:

- Logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R

- Konstruksi dan Pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX

- Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T

Untuk menyasar sektor logistik, konstruksi dan pertambangan di Sulawesi Selatan, DCVI dan GKM Makassar menampilkan 2 unit line-up produk terbaru truk yaitu Mercedes-Benz Axor 4023TH dan Mercedes-Benz Axor 2528CX.

Truk bertipe tractor head dan konstruksi-pertambangan ini telah dilengkapi dengan sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

Axor 4023TH dibekali dengan gross combination weight (GCW) 31.500 kg bersama muatan trailernya. Didukung mesin terbaru OM906LA bertenaga 238 PS dengan torsi maksimal 850 Nm plus transmisi gearbox manual 9-speed yang dilengkapi dengan Interwheel differential lock untuk mengatasi gejala slip roda belakang.

Di sisi lain, meskipun Axor 2528CX sama-sama dibekali mesin OM906LA bertenaga 285 PS namun torsi maksimalnya jauh lebih besar yaitu 1.120 Nm. Transmisinya menggunakan gearbox manual 9-speed yang dilengkapi Transmission Power Take Off (PTO) serta Interaxle dan Interwheel differential lock untuk mengatasi gejala slip roda belakang. Model 6x4 ini memiliki hub-reduction yang dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan di Indonesia.

Rangkaian kegiatan Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 ini telah tuntas merambah 10 kota besar, mulai dari kota Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan berakhir di kota Makassar sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap mitra diler resmi serta kepada pelanggan. (S-4)