Suzuki Meriahkan Otobursa Tumplek Blek 2022

SUZUKI kembali mendukung kegiatan Otobursa Tumplek Blek 2022 yang digelar pada 3-4 September 2022 di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Suzuki memamerkan All New Ertiga Hybrid dan LSUV XL7, serta menawarkan beragam program penjualan menarik untuk para pengunjung.

“Di Otobursa Tumplek Blek, Suzuki memamerkan dua unit kendaraan unggulan, yaitu All New Ertiga Hybrid dan XL7, serta 1 unit test drive All New Ertiga Hybrid. Tidak ketinggalan juga, Suzuki menghadirkan promo khusus, permainan dengan hadiah menarik sererta suvenir bagi pengunjung yang melakukan pembelian di Otobursa Tumplek Blek 2022,” terang 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra, Sabtu (3/9).

Dalam Otobursa Tumplek Blek 2022 Suzuki juga menyiapkan program penjualan bagi pengunjung dan berlaku selama acara berlangsung. Program penjualan ditujukan untuk konsumen yang melakukan pembelian All New Ertiga, XL7, SX4 S-Cross, Baleno, dan New Carry Pick Up.

Program penjualan berupa uang muka yang rendah, Bunga 0%, extra cashback untuk tukar tambah melalui Auto Value, dan beragam hadiah langsung. Khusus untuk pengunjung yang melakukan test Drive All New Ertiga Hybrid, berkesempatan mendapatkan hadiah mobil dan sepeda motor Suzuki.

“Keikutsertaan kami di acara Otobursa Tumplek Blek 2022 merupakan dukungan untuk mendorong peningkatan penjualan di industri otomotif. Kami harap hal ini dapat membuat masyarakat lebih mengenal produk-produk baru kami dan memudahkan mereka mendapatkan produk tersebut,” tutup Donny. (S-4)