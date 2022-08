Fitur Secanggih Mobil Premium, SUV Ini Bisa Didapatkan Hanya dengan Rp300 Jutaan

PERKEMBANGAN teknologi membuat preferensi pilihan kendaraan saat ini sudah semakin kompleks dan beragam. Pertimbangan konsumen dalam memilih mobil juga sudah mulai bergeser.

Nama besar dan eksistensi sebuah brand juga sudah bukan jaminan. Bagi konsumen hal terpenting dalam membeli kendaraan harus didukung dengan program purna jual serta jaringan yang tersebar luas, dan terakhir tentunya faktor produk yang sesuai dengan kebutuhan.

Di pasar otomotif Indonesia, Wuling sudah mulai mendapatkan kepercayaan lewat model-model yang mereka pasarkan. Selain itu, jenama asal Tiongkok tersebut juga mampu menarik hati konsumen dengan positioning serta segmentasi produk yang unik.

Salah satunya Wuling Almaz EX yang dibanderol Rp300 jutaan namun dibekali dengan teknologi serta fitur-fitur layaknya kendaraan premium di harga Rp600 jutaan ke atas.

Hadir di segmen Medium SUV, Wuling Almaz menawarkan desain sporty dan dinamis yang memang menjadi selera masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Wuling juga menawarkan pilihan konfigurasi 5 seater dan 7 seater untuk mengakomodasi konsumen yang mempertimbangkan kebutuhan penumpang banyak ala mobil keluarga.

Secara keseluruhan, tampilan eksterior Almaz terlihat agresif dengan gril besar dan lebar yang terintegrasi dengan Daytime Running Light (DRL) teknologi LED. Tampilan lampu utama LED projector semakin tampan dengan tambahan fog lamp yang posisinya berdekatan. Pemilihan velg 17 inci two tone Alloy Wheel juga mendukung kesan gagah pada mobil ini.

Wuling Almaz mengusung mesin 1.5L turbocharged racikan Honeywell dengan teknologi DOHC dan DVVT. Tenaga yang dihasilkan hingga 140 Hp serta torsi puncak 250 Nm. Di tipe EX, Almaz ditawarkan dengan transmisi CVT 8 percepatan.

Meski dibanderol dengan harga Rp300 jutaan, namun Wuling Almaz sudah dilengkapi fitur-fitur mobil mewah seperti panoramic sunroof yang juga tersedia di varian Almaz EX.

Panoramic sunroof menjadi salah satu senjata Almaz untuk menantang para kompetitor di segmennya. Hebatnya lagi sunroof Almaz bisa dibuka tutup cukup dengan perintah suara berkat teknologi Wuling Indonesian Command (WIND).

Bergeser ke fitur keselamatan, Wuling Almaz juga sudah dibekali fitur canggih, misalnya Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Hill Hold Control (HHC), Traction Control System (TCS), Brake Assist (BA), Electronic Stability Control (ESC), dan Tire Pressure Monitoring System (TPMS). Demi menambah kenyamanan pengemudi, mobil ini juga sudah dilengkapi fitur Cruise Control, serta full sensor radar.

Teknologi lain yang menjadi gebrakan Wuling yaitu fitur perintah suara berbahasa Indonesia yakni Wuling Indonesian Command (WIND). Fitur perintah suara biasanya hanya tersemat di kendaraan-kendaraan premium, namun biasanya hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Sedangkan Almaz dengan fitur WIND memungkinkan pengemudi dan penumpang berkomunikasi dengan mobilnya menggunakan bahasa Indonesia.

Cukup dengan mengucapkan 'Halo Wuling' pengemudi ataupun penumpang bisa mengaktifkan beragam fitur serta pengoperasian buka tutup jendela, sunroof, akses hiburan seperti musik atau radio, melakukan panggilan telepon, dan masih banyak yang lainnya.

Sebagai contoh misalnya, ketika pengemudi ingin memerintahkan membuka sunroof, cukup dengan kalimat; "Halo Wuling, buka Sunroof", atau sebaliknya "Halo Wuling, tutup Sunroof". Begitupun dengan perintah yang lain bisa dilakukan cukup dengan kata kunci "Halo Wuling".

Teknologi perintah suara ini tentunya akan membantu pengemudi untuk tetap fokus mengarahkan pandangan mata ke depan tanpa harus terganggu untuk mencari tombol pengoperasian.

Kesimpulannya, dengan Wuling Almaz konsumen mendapatkan sensasi mobil premium harga miliaran namun dengan banderol mobil sejuta umat.

Wuling Almaz EX ditawarkan dalam dua varian yakni 5 seater dan 7 seater:

- Almaz 1.5T EX CVT 5 seater: Rp320,1 juta

- Almaz 1.5T EX CVT 7 seater: Rp330,8 juta

