Honda Civic RS Raih Sedan Terfavorit GIIAS 2022

HONDA Civic RS terpilih menjadi mobil terfavorit di kategori sedan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung pada 11-21 Agustus lalu di ICE, BSD City Tangerang. Sedan Civic RS tampil di stan Honda dengan warna Ignite Red Metallic.

"Honda Civic RS berhasil menjadi mobil sedan terfavorit di GIIAS 2022 ini. Honda Civic RS merupakan sebuah sedan sporty berteknologi tinggi yang hadir dengan fitur serta teknologi canggih di kelasnya. Mobil ini didesain untuk konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan aktif, pemimpin yang menyukai tantangan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan demikian, Honda Civic RS akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen di Indonesia." ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy, Minggu (21/8).

Model Honda Civic mulai dipasarkan di Indonesia sejak 1976, dan dengan pengguna yang sangat loyal lebih dari 120 ribu unit Honda Civic Sedan telah terjual di Indonesia. Saat ini sedan legendaris Honda di Indonesia telah bertransformasi hingga generasi ke-11.

Honda Civic kini hadir dengan karakter lebih sporty dalam hal desain eksterior dan interior, serta performanya, yang diperkuat dengan teknologi canggih, khususnya pada fitur keselamatan terbaru, Honda Sensing. Dalam hal keselamatan, Honda Civic RS berhasil meraih peringkat bintang 5 dalam tes New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP) dengan skor keseluruhan mencapai 83,47 poin, termasuk uji benturan frontal offset, uji benturan samping, dan evaluasi fitur keselamatan. (S-4)