Tiga Komunitas Wuling Ikut di First Driving Impression Air ev 

MELANJUTKAN rangkaian acara First Driving Impression Wuling Air ev, Wuling Motors mengajak tiga komunitas resmi Wuling untuk mencoba langsung kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia ini. Ketiga komunitas tersebut adalah Wuling Club Indonesia (WLCI), Cortezian Indonesia (CI), dan Wuling Almaz Lovers Indonesia (WALI).

Seperti kegiatan yang sama untuk para jurnalis, Wuling juga menyediakan tiga unit Air ev varian Long Range untuk melintasi beberapa challenge seperti area ramp yang difungsikan untuk menjajal fitur Hill Hold Control (HHC) dan Auto Vehicle Holding (AVH), manuver u-turn, hingga manuver zig-zag.

"Wuling Air ev memiliki tampilan eksterior yang futuristis dan modern. Walaupun terlihat compact, mobil listrik ini ternyata memiliki kapasitas empat penumpang dan didukung dengan kabin yang nyaman. Saat berkesempatan menjadi pengemudi, jarak pandang yang diberikan pun terasa luas dan cocok untuk berkendara di area perkotaan," jelas Presiden WLCI Bayu Firmansyah.

Wuling Air ev dibekali motor listrik berkekuatan 30 kW dan torsi 110 Nm dan baterai berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dengan jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.

"Saya senang sekali dapat mencoba Wuling Air ev untuk pertama kalinya. Ternyata, mobil listrik ini memiliki 3 mode berkendara. Tadi saya sudah mencoba mode eco, normal, dan sport. Tenaga Air ev ini terbilang besar ya, ketika saya menginjak pedal gas, akselerasinya terasa halus dan instan. Sesuai sekali dengan kebutuhan mobilitas saya di Jakarta," terang Jerry selaku Ketua Umum WALI, di sela-sela acara test drive Air ev, Sabtu (20/8).

Para anggota komunitas juga diberi kesempatan untuk mengenal kendaraan yang dilengkapi fitur Smart Start System yang memungkinkan pengguna menghidupkan mobil tanpa menekan tombol atau memutar anak kunci. Pengguna hanya tinggal membawa kunci, menginjak rem, memutar knop transmisi, dan Air ev siap dijalankan. Fitur keselamatan pada Air ev juga lengkap meliputi dual airbag di bagian depan, rem cakram depan dan belakang yang didukung dengan ABS, EBD, AVH, HHC, hingga Electronic Stability Control.

"Saat mengendarai Air ev tadi, saya mencoba fitur Auto Vehicle Holding (AVH) dan juga Hill Hold Control (HHC) di arena ramp. Hasilnya, Air ev mampu menaklukan tanjakan tersebut dengan mudah, lho. Selain itu, saat manuver u-turn dan zig-zag, pengendaliannya juga sangat mudah karena ukuran mobilnya yang kompak," ungkap Presiden Cortezian Indonesia Kuntarto.

Sebagai kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), Air ev ini telah resmi diproduksi di pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat. Peluncuran global Wuling Air ev 'Drive For A Green Life' di Indonesia, juga bertepatan dengan momen pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada 11 Agustus 2022 lalu.

Melalui komitmen jangka panjang Wuling di Tanah Air, Air ev hadir sebagai jawaban atas mobilitas ramah lingkungan dengan menghadirkan beragam kemudahan, yaitu easy to charge, easy to park, dan easy to own. (S-4)