Daihatsu Hadirkan ‘Mimpi Keluarga Indonesia’ di GIIAS 2022

DAIHATSU hadir meramaikan eksibisi GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung pada 11-21 Agustus 2022. Berlokasi di Hall 5 ICE BSD,Tangerang, tepatnya di booth 5A, Daihatsu menampilkan 9 unit Daihatsu, mulai dari mobil konsep, JDM (Japan Domestic Model), modifikasi, hingga unit existing.

Salah satu model yang terus mendapat sambutan luar biasa dari para pelanggan adalah New Astra Daihatsu Sigra, yang juga telah mendapat penyegaran pada Juli 2022 lalu.

Sebagai Best Value Family Car in Indonesia, Sigra merupakan salah satu pelopor mobil Low Cost Green Car Multi Purpose Vehicle (LCGC MPV) 7 seaters, dan menjadi model dengan kontribusi nomor 1 pada penjualan produk Daihatsu, serta telah terjual lebih dari 265 ribu unit sejak perdana diluncurkan pada 2016.

Pada penyegaran yang lalu, New Astra Daihatsu Sigra memiliki perubahan pada desain eksterior dan interior sehingga memberikan nuansa baru bagi Keluarga Indonesia. Sigra hadir dengan warna baru, yakni scarlet red metallic.

Eksterior Sigra menampilkan desain stylish dengan kombinasi grill serta smoked LED berwarna gelap, ditambah dengan kaca spion samping berwarna hitam sesuai dengan tren masa kini. Selain itu, terdapat desain baru velg berdiameter 14’ inch yang memberikan tampilan dinamis, serta shark fin antenna yang modern.

Pada bagian interior, terdapat sentuhan warna gelap pada dashboard, headlining, sun visor, assist grip, rear air circulator, dan frame lampu interior yang memberikan tampilan lebih sporty. Selain itu, terdapat refreshment pada area tempat duduk dengan pemberian warna gelap sehingga dapat mempermudah pengguna dalam membersihkan kendaraan.

New Astra Daihatsu Sigra memiliki beberapa fitur safety and security seperti Dual SRS Airbag, Front Seat Belt with Pretensioner Force Limiter, Front Corner Sensor, ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), serta Rear Parking Camera yang memberikan kenyamanan dan keselamatan berkendara untuk Keluarga Indonesia.

Terdapat 10 tipe varian yang ditawarkan oleh New Astra Daihatsu Sigra yaitu 6 varian standar dan 4 varian aksesoris, dengan 7 pilihan warna. Informasi harga dan spesifikasi lebih lengkap dapat dilihat pada website resmi https://daihatsu.co.id/product/sigra/

“Daihatsu menghadirkan Sigra sebagai pilihan mobil yang ramah lingkungan, nyaman, irit bahan bakar, dan harga terjangkau. Sahabat dapat melihat langsung unit Sigra di pameran GIIAS 2022 dan dapatkan penawaran khusus untuk setiap transaksi selama pameran berlangsung,” ujar Hari Wicaksono, Product II Department Head PT Astra Daihatsu Motor (RO/OL-7)